Кількість звернень через укуси тварин на Харківщині зросла в 1,5 рази — поради лікарів

Собака кусає людину. Ілюстративне фото: shutterstock

На Харківщині в 2024 році значно зросла кількість звернень до медичних закладів через укуси тварин, переважно собак і котів. Станом на 19 липня сказ лабораторно підтвердили у 66 тварин, коли у 2023 році за це період було лише п'ять випадків.

Про це повідомили у Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб у п'ятницю, 19 липня.

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На Харківщині зросла кількість звернень через укуси тварин

У 2024 році кількість звернень до лікувальних закладів Харківської області через ушкодження, завдані тваринами, зросла в 1,5 рази.

Найчастіше це відбувається від собак та кішок, причому більша частина з них мають власників. Майже третина постраждалих зазнала ушкоджень від бродячих тварин. Зафіксовані також випадки укусів лисицями, куницями, щурами та іншими тваринами.

"За минулий період поточного року сказ лабораторно підтверджено у 66 тварин. Більшість з них свійські: коти, собаки, велика рогата худоба, і лише чверть – бродячі або дикі. Для порівняння: за 6 місяців 2023 року сказ підтверджено лише у 5 тварин", — йдеться у повідомленні.

Сказ — гостре інфекційне захворювання, яке швидко уражає нервову систему і є смертельно небезпечним. Вилікувати його неможливо, але можна попередити своєчасними щепленнями. Лікування призначає лікар, і курс щеплень слід розпочати якомога раніше, дотримуючись усіх рекомендацій.

"Не провокуйте агресію у тварин і своєчасно вакцинуйте домашніх улюбленців, особливо якщо вони на вільному вигулі. Дотримуйтесь правил вигулу: обмежуйте контакти тварин з дикими чи безпритульними", — попередили власників тварин у центрі.

У разі навіть незначного ушкодження від тварин потрібно:

промити рану водою з милом;

негайно звернутися за медичною допомогою.

Допис Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Фото: скриншот

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