Количество обращений из-за укусов животных на Харьковщине возросло в 1,5 раза — советы врачей

Собака кусает человека. Иллюстративное фото: shutterstock

На Харьковщине в 2024 году значительно возросло количество обращений в медицинские учреждения из-за укусов животных, преимущественно собак и кошек. По состоянию на 19 июля бешенство лабораторно подтвердили у 66 животных, когда в 2023 году за этот период было всего пять случаев.

Об этом сообщили в Харьковском областном центре контроля и профилактики заболеваний в пятницу, 19 июля.

Читайте также:

В Харьковской области возросло количество обращений из-за укусов животных

В 2024 году количество обращений в лечебные учреждения Харьковской области из-за повреждений, причиненных животными, возросло в 1,5 раза.

Чаще это происходит от собак и кошек, причем большая часть из них имеют владельцев. Почти треть пострадавших получила повреждения от бродячих животных. Зафиксированы также случаи укусов лисами, куницами, крысами и другими животными.

"За прошедший период текущего года бешенство лабораторно подтверждено у 66 животных. Большинство из них домашние: коты, собаки, крупный рогатый скот, и только четверть – бродячие или дикие. Для сравнения: за 6 месяцев 2023 года бешенство подтверждено только у 5 животных" , — говорится в сообщении.

Бешенство — острое инфекционное заболевание, которое быстро поражает нервную систему и является смертельно опасным. Вылечить его невозможно, но можно предупредить своевременными прививками. Лечение назначает врач, и курс прививок следует начать как можно раньше, соблюдая все рекомендации.

"Не провоцируйте агрессию у животных и своевременно вакцинируйте домашних любимцев, особенно если они на свободном выгуле. Соблюдайте правила выгула: ограничивайте контакты животных с дикими или беспризорными" , — предупредили владельцев животных в центре.

В случае даже незначительного повреждения животных нужно:

промыть рану водой с мылом;

немедленно обратиться за медицинской помощью.

Сообщение Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что в воде реки Южный Буг обнаружено превышение концентраций аммонийного азота и снижение уровня растворимого кислорода. Это привело к массовому замору рыбы.

Напомним, на некоторых пляжах Одессы обнаружили высокий уровень кишечной палочки, что создает опасность для здоровья отдыхающих. Так, пока не рекомендуется посещать ряд центральных зон отдыха города, в том числе пляж в Аркадии.