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На Харківщині збільшилась кількість загиблих внаслідок російського удару

27 травня 2024 17:12
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Харківщині збільшилась кількість загиблих внаслідок російського удару
Наслідки удару загарбників по Харківщині. Фото: Слово і Діло
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські загарбники вдарили по Холодногірському району Харківської області. Внаслідок цього є 11 постраждалих.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в понеділок, 27 травня. 

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Ворог завдав удару по Харківщині. Фото: скриншот

Удар ворога по Харківській області

Російські загарбники завдали потужного удару по Холодногірському району. Внаслідок цього є 11 постраждалих.

Серед поранених внаслідок ворожого обстрілу була жінка, яка, на жаль, невдовзі померла.

На Харківщині збільшилась кількість загиблих внаслідок російського удару - фото 2
Повідомлення про загиблу жінку. Фото: скриншот

Нагадаємо, що кількість жертв внаслідок російського авіаудару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові зросла до 18 осіб. Також вдалося опізнати тіла 13 загиблих.

На обстріли відреагував президент Європейської ради Шарль Мішель, назвавши це жахливим злочином. Водночас Президент України Володимир Зеленський назвав російський удар божевіллям.

війна
Харків
обстріли
Олег Синєгубов
жертви

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