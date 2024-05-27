На Харківщині збільшилась кількість загиблих внаслідок російського удару

Наслідки удару загарбників по Харківщині. Фото: Слово і Діло

Російські загарбники вдарили по Холодногірському району Харківської області. Внаслідок цього є 11 постраждалих.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в понеділок, 27 травня.

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Удар ворога по Харківській області

Російські загарбники завдали потужного удару по Холодногірському району. Внаслідок цього є 11 постраждалих.

Серед поранених внаслідок ворожого обстрілу була жінка, яка, на жаль, невдовзі померла.

Повідомлення про загиблу жінку. Фото: скриншот

Нагадаємо, що кількість жертв внаслідок російського авіаудару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові зросла до 18 осіб. Також вдалося опізнати тіла 13 загиблих.

На обстріли відреагував президент Європейської ради Шарль Мішель, назвавши це жахливим злочином. Водночас Президент України Володимир Зеленський назвав російський удар божевіллям.