На Харьковщине увеличилось количество погибших в результате российского удара
Российские захватчики ударили по Холодногорскому району Харьковской области. В результате 11 пострадавших.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в понедельник, 27 мая.
Удар врага по Харьковской области
Российские захватчики нанесли мощный удар по Холодногорскому району. В результате 11 пострадавших.
Среди раненых в результате вражеского обстрела была женщина, которая, к сожалению, вскоре скончалась.
Напомним, что количество жертв в результате российского авиаудара по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове возросло до 18 человек. Также удалось опознать тела 13 погибших.
На обстрелы отреагировал президент Европейского совета Шарль Мишель, назвав это ужасающим преступлением. В то же время Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский удар безумием.
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