На Харьковщине увеличилось количество погибших в результате российского удара

Последствия удара захватчиков по Харьковщине Фото: Слово и Дело

Российские захватчики ударили по Холодногорскому району Харьковской области. В результате 11 пострадавших.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в понедельник, 27 мая.

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Враг нанес удар по Харьковщине. Фото: скриншот

Удар врага по Харьковской области

Российские захватчики нанесли мощный удар по Холодногорскому району. В результате 11 пострадавших.

Среди раненых в результате вражеского обстрела была женщина, которая, к сожалению, вскоре скончалась.

Сообщение о погибшей женщине. Фото: скриншот

Напомним, что количество жертв в результате российского авиаудара по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове возросло до 18 человек. Также удалось опознать тела 13 погибших.

На обстрелы отреагировал президент Европейского совета Шарль Мишель, назвав это ужасающим преступлением. В то же время Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский удар безумием.