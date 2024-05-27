Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow На Харьковщине увеличилось количество погибших в результате российского удара arrow

На Харьковщине увеличилось количество погибших в результате российского удара

27 мая 2024 17:12
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
На Харьковщине увеличилось количество погибших в результате российского удара
Последствия удара захватчиков по Харьковщине Фото: Слово и Дело
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские захватчики ударили по Холодногорскому району Харьковской области. В результате 11 пострадавших.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в понедельник, 27 мая.

Читайте также:
На Харьковщине увеличилось количество погибших в результате российского удара - фото 1
Враг нанес удар по Харьковщине. Фото: скриншот

Удар врага по Харьковской области

Российские захватчики нанесли мощный удар по Холодногорскому району. В результате 11 пострадавших.

Среди раненых в результате вражеского обстрела была женщина, которая, к сожалению, вскоре скончалась.

На Харьковщине увеличилось количество погибших в результате российского удара - фото 2
Сообщение о погибшей женщине. Фото: скриншот

Напомним, что количество жертв в результате российского авиаудара по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове возросло до 18 человек. Также удалось опознать тела 13 погибших.

На обстрелы отреагировал президент Европейского совета Шарль Мишель, назвав это ужасающим преступлением. В то же время Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский удар безумием.

война
Харьков
обстрелы
Олег Синегубов
жертвы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе