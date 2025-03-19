На Харківщині жінка очолила підприємство під час окупації

Молоток судді. Фото: Freepik

Жінка очолила окупаційне газопостачальне підприємство під час захоплення Ізюмщини. Її засудили до 10 років ув’язнення.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура у середу, 19 березня.

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Деталі справи

54-річну жінку, яка добровільно співпрацювала з російськими окупантами під час захоплення Ізюмщини в квітні 2022 року, визнано винною за пособництво державі-агресору.

Вона очолила створене окупантами фіктивне підприємство "КП "Ізюмгаз", яке базувалося на основі українського АТ "Харківгаз".

Жінку судили за співпрацю з окупантами. Фото: Харківська обласна прокуратура

Що вирішив суд

Суд призначив жінці покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, а також заборонив обіймати посади, пов’язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування, на строк 10 років і наклав конфіскацію майна.

Прокурори довели, що обвинувачена, яка була інженером з охорони праці, активно сприяла окупантам, намагаючись залучити своїх колег до співпраці. Вона намагалася отримати доступ до абонентських баз споживачів Ізюма та району, а також залучити спеціалістів для запуску свердловин газовидобувних підприємств, що перебували під контролем "Укргазвидобування". Частина працівників, яких вона намагалася втягнути в колаборацію, відмовилися і стали жертвами репресій — були викрадені і незаконно утримувані окупантами.

Жінка також проводила інвентаризацію газових мереж та об'єктів Ізюмської дільниці АТ "Харківгаз" для їх подальшої передачі окупантам. За її вказівкою відбувався незаконний демонтаж газових лічильників. Виявлено та затримано її після деокупації Ізюмщини, правоохоронці встановили її причетність до зрадницької діяльності.

Під час судового процесу жінка заперечувала свою провину, заявивши, що не підписувала жодних документів, які б підтверджували її участь у діяльності окупаційного підприємства. Проте, Київський районний суд міста Харкова виніс обвинувальний вирок. Строк на апеляційне оскарження рішення триває.

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