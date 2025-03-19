На Харьковщине женщина возглавила предприятие во время оккупации
Женщина возглавила оккупационное газоснабжающее предприятие во время захвата Изюмщины. Ее приговорили к 10 годам заключения.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в среду, 19 марта.
Детали дела
54-летняя женщина, которая добровольно сотрудничала с российскими оккупантами во время захвата Изюмщины в апреле 2022 года, признана виновной за пособничество государству-агрессору.
Она возглавила созданное оккупантами фиктивное предприятие "КП "Изюмгаз", которое базировалось на основе украинского АО "Харьковгаз".
Что решил суд
Суд назначил женщине наказание в виде 10 лет лишения свободы, а также запретил занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления, на срок 10 лет и наложил конфискацию имущества.
Прокуроры доказали, что обвиняемая, которая была инженером по охране труда, активно способствовала оккупантам, пытаясь привлечь своих коллег к сотрудничеству. Она пыталась получить доступ к абонентским базам потребителей Изюма и района, а также привлечь специалистов для запуска скважин газодобывающих предприятий, находившихся под контролем "Укргаздобычи". Часть работников, которых она пыталась втянуть в коллаборацию, отказались и стали жертвами репрессий — были похищены и незаконно удерживаемые оккупантами.
Женщина также проводила инвентаризацию газовых сетей и объектов Изюмского участка АО "Харьковгаз" для их дальнейшей передачи оккупантам. По ее указанию происходил незаконный демонтаж газовых счетчиков. Выявлено и задержано ее после деоккупации Изюмщины, правоохранители установили ее причастность к предательской деятельности.
Во время судебного процесса женщина отрицала свою вину, заявив, что не подписывала никаких документов, подтверждающих ее участие в деятельности оккупационного предприятия. Однако, Киевский районный суд города Харькова вынес обвинительный приговор. Срок на апелляционное обжалование решения продолжается.
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