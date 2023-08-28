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На Харківщині жінка померла на власному подвір'ї під час обстрілу

28 серпня 2023 11:56
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині жінка померла на власному подвір'ї під час обстрілу
Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: голова Золочівської СВА Віктор Коваленко
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського району. Під час атаки по с. Одноробівка Золочівської громади загинула жінка 1984 року народження, яка перебувала на території домоволодіння. 

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Наслідки обстрілів 

Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Одноробівка Богодухівського району пошкоджено приватний житловий будинок та торговельний кіоск.

"Загинула жінка 39 років. Отримала поранення 16-річна дівчина. Її стан медики оцінюють як легкий, госпіталізації не потребувала", — розповідає очільник області. 

  • Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: голова Золочівської СВА Віктор Коваленко
  • Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: голова Золочівської СВА Віктор Коваленко
  • Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: голова Золочівської СВА Віктор Коваленко
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У с. Чернещина Ізюмського району ворожими обстрілами пошкоджено будівлі агропідприємства та приватні житлові будинки.

Внаслідок мінометних обстрілів с. Козача Лопань Харківського району пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків, розподільчий газопровід, торговий кіоск та приватний автомобіль.

Крім того, під ворожими ударами перебували Ветеринарне та Красне Харківського району, Огірцеве та Бударки Чугуївського району, а також Кам'янка, Дворічна, Синьківка та інші населені пункти Куп'янського району.

Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли селище Гоголеве, що на Полтавщині. Внаслідок цього сталася пожежа у приміщенні олійниці місцевого підприємства.

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