Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харьковской области женщина умерла в собственном дворе во время обстрела arrow

В Харьковской области женщина умерла в собственном дворе во время обстрела

28 августа 2023 11:56
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области женщина умерла на собственном дворе во время обстрела
Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: глава Золочевской СВА Виктор Коваленко
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов. Во время атаки по с. Одноробовка Золочевской громады погибла женщина 1984 года рождения, которая находилась на территории домовладения.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

Последствия обстрелов

В результате обстрела из РСЗО с. Одноробовка Богодуховского района поврежден частный жилой дом и торговый киоск.

"Погибла женщина 39 лет. Получила ранение 16-летняя девушка. Ее состояние медики оценивают как легкое, в госпитализации не нуждалась", — рассказывает глава области.

  • Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: глава Золочевской СПА Виктор Коваленко
  • Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: глава Золочевской СПА Виктор Коваленко
  • Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: глава Золочевской СПА Виктор Коваленко
1/3 _ 3

В с. Чернещина Изюмского района вражескими обстрелами повреждены здания агропредприятия и частные жилые дома.

В результате минометных обстрелов с. Казачья Лопань Харьковского района повреждено по меньшей мере 5 частных жилых домов, распределительный газопровод, торговый киоск и частный автомобиль.

Кроме того, под вражескими ударами находились Ветеринарное и Червоное Харьковского района, Огурцово и Бударки Чугуевского района, а также Каменка, Двуречная, Синьковка и другие населенные пункты Купянского района.

Напомним, что российские кафиры обстреляли поселок Гоголев, что на Полтавщине. В результате произошел пожар в помещении масличницы местного предприятия.

Также мы писали сколько российских ракет уничтожили силы ПВО во время ночной атаки.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

None

Главные новости Украины 27 августа: проведение парламентских выборов и продвижение ВСУ

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз