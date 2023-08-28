В Харьковской области женщина умерла на собственном дворе во время обстрела

Последствия обстрелов Харьковщины. Фото: глава Золочевской СВА Виктор Коваленко

За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов. Во время атаки по с. Одноробовка Золочевской громады погибла женщина 1984 года рождения, которая находилась на территории домовладения.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Последствия обстрелов

В результате обстрела из РСЗО с. Одноробовка Богодуховского района поврежден частный жилой дом и торговый киоск.

"Погибла женщина 39 лет. Получила ранение 16-летняя девушка. Ее состояние медики оценивают как легкое, в госпитализации не нуждалась", — рассказывает глава области.

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: глава Золочевской СПА Виктор Коваленко

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: глава Золочевской СПА Виктор Коваленко

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: глава Золочевской СПА Виктор Коваленко 1/3 _ 3

В с. Чернещина Изюмского района вражескими обстрелами повреждены здания агропредприятия и частные жилые дома.

В результате минометных обстрелов с. Казачья Лопань Харьковского района повреждено по меньшей мере 5 частных жилых домов, распределительный газопровод, торговый киоск и частный автомобиль.

Кроме того, под вражескими ударами находились Ветеринарное и Червоное Харьковского района, Огурцово и Бударки Чугуевского района, а также Каменка, Двуречная, Синьковка и другие населенные пункты Купянского района.

Напомним, что российские кафиры обстреляли поселок Гоголев, что на Полтавщине. В результате произошел пожар в помещении масличницы местного предприятия.

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