В Харьковской области женщина умерла на собственном дворе во время обстрела

В Харьковской области женщина умерла в собственном дворе во время обстрела
За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов. Во время атаки по с. Одноробовка Золочевской громады погибла женщина 1984 года рождения, которая находилась на территории домовладения.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Последствия обстрелов
В результате обстрела из РСЗО с. Одноробовка Богодуховского района поврежден частный жилой дом и торговый киоск.
"Погибла женщина 39 лет. Получила ранение 16-летняя девушка. Ее состояние медики оценивают как легкое, в госпитализации не нуждалась", — рассказывает глава области.
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Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: глава Золочевской СПА Виктор Коваленко
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Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: глава Золочевской СПА Виктор Коваленко
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Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: глава Золочевской СПА Виктор Коваленко
В с. Чернещина Изюмского района вражескими обстрелами повреждены здания агропредприятия и частные жилые дома.
В результате минометных обстрелов с. Казачья Лопань Харьковского района повреждено по меньшей мере 5 частных жилых домов, распределительный газопровод, торговый киоск и частный автомобиль.
Кроме того, под вражескими ударами находились Ветеринарное и Червоное Харьковского района, Огурцово и Бударки Чугуевского района, а также Каменка, Двуречная, Синьковка и другие населенные пункты Купянского района.
Напомним, что российские кафиры обстреляли поселок Гоголев, что на Полтавщине. В результате произошел пожар в помещении масличницы местного предприятия.
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