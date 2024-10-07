На Харківщині суд обрав покарання для жінки, яка вдарила чоловіка ножем

Засідання суду. Ілюстративне фото: freepik.com

У селі Федорці Харківської області сталася сварка між чоловіком та дружиною. Сестра жінки хотіла захиститися за свою родичку та вдарила чоловіка ножем у грудну клітину.

Про це йдеться у вироку суду.

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Деталі справи

У травні 2024 року, жінка разом зі своєю сестрою та чоловіком перебували в одному приміщення, де виникла сварка між подружжям. Аби захистити свою сестру, жінка схопила кухонний ніж та навмисне вдарила чоловіка своєї родички у грудну клітку. На момент удару чоловік якраз виходив з будинку і опинився обличчям до своєї кривдниці.

"Нападниця спричинила потерпілому тілесне ушкодження у вигляді колото-різаної рани лівого плеча, яке має ознаки легкого тілесного ушкодження та колото-різаного поранення грудної клітки зліва, що проникає до лівої плевральної порожнини, яке ускладнилось лівостороннім гемопневмотораксом (скупчення повітря і крові в плевральній порожнині), яке відноситься до тяжких тілесних ушкоджень за критерієм небезпеки для життя", — йдеться у матеріалах справи.

Що вирішив суд

Під час судового засідання жінка розкаялась та визнала свою провину. Водночас потерпіли наполягав на тому, аби призначити їй покарання не пов'язане з позбавленням волі.

Так, Комінтернівський районний суд міста Харкова визнав жінку винною у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України (нанесення тяжких тілесних) та призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років.

Однак відповідно до ст. 75 КК України жінку звільнили від відбування покарання з випробуванням на строк 2 роки, якщо вона протягом випробувального строку не вчинить нового злочину та виконає усі необхідні обов'язки, передбачені п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України. Зокрема:

періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи.

Нагадаємо, у Києві судили чоловіка, який вкрав три блоки цигарок в одному з магазинів. Це його другий злочин, тому суд призначив йому покарання.

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