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На Харківщині жінка вдарила ножем чоловіка своєї сестри — як її покарав суд

7 жовтня 2024 10:35
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
На Харківщині суд обрав покарання для жінки, яка вдарила чоловіка ножем
Засідання суду. Ілюстративне фото: freepik.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У селі Федорці Харківської області сталася сварка між чоловіком та дружиною. Сестра жінки хотіла захиститися за свою родичку та вдарила чоловіка ножем у грудну клітину.

Про це йдеться у вироку суду

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Деталі справи

У травні 2024 року, жінка разом зі своєю сестрою та чоловіком перебували в одному приміщення, де виникла сварка між подружжям. Аби захистити свою сестру, жінка схопила кухонний ніж та навмисне вдарила чоловіка своєї родички у грудну клітку. На момент удару чоловік якраз виходив з будинку і опинився обличчям до своєї кривдниці. 

"Нападниця спричинила потерпілому тілесне ушкодження у вигляді колото-різаної рани лівого плеча, яке має ознаки легкого тілесного ушкодження та колото-різаного поранення грудної клітки зліва, що проникає до лівої плевральної порожнини, яке ускладнилось лівостороннім гемопневмотораксом (скупчення повітря і крові в плевральній порожнині), яке відноситься до тяжких тілесних ушкоджень за критерієм небезпеки для життя", — йдеться у матеріалах справи. 

Що вирішив суд

Під час судового засідання жінка розкаялась та визнала свою провину. Водночас потерпіли наполягав на тому, аби призначити їй покарання не пов'язане з позбавленням волі.

Так, Комінтернівський районний суд міста Харкова визнав жінку винною у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України (нанесення тяжких тілесних) та призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років.

Однак відповідно до ст. 75 КК України жінку звільнили від відбування покарання з випробуванням на строк 2 роки, якщо вона протягом випробувального строку не вчинить нового злочину та виконає усі необхідні обов'язки, передбачені п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України. Зокрема:

  • періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
  • повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи. 

Нагадаємо, у Києві судили чоловіка, який вкрав три блоки цигарок в одному з магазинів. Це його другий злочин, тому суд призначив йому покарання.

Також ми писали, що у Києві чоловік намагався викрасти товари з магазину "Метро" на суму 1 048 грн, сховавши їх у кишені та рюкзаку. 

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