В Харьковской области суд избрал наказание для женщины, которая ударила мужчину ножом

Заседание суда. Иллюстративное фото: freepik.com

В селе Федорцы Харьковской области произошла ссора между мужем и женой. Сестра женщины хотела защитить свою родственницу и ударила мужчину ножом в грудную клетку.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

В мае 2024 года женщина вместе со своей сестрой и мужем находилась в одном помещении, где возникла ссора между супругами. Чтобы защитить свою сестру, женщина схватила кухонный нож и умышленно ударила мужа своей родственницы в грудную клетку. На момент удара мужчина как раз выходил из дома и оказался лицом к своей обидчице.

"Нападающая нанесла потерпевшему телесное повреждение в виде колото-резаной раны левого плеча, которое имеет признаки легкого телесного повреждения и колото-резаного ранения грудной клетки слева, проникающего в левую плевральную полость, которое осложнилось левосторонним гемопневмотораксом (скопление воздуха и крови в плевральной полости), которое относится к тяжким телесным повреждениям по критерию опасности для жизни", — говорится в материалах дела.

Что решил суд

Во время судебного заседания женщина раскаялась и признала свою вину. В то же время потерпевший настаивал на том, чтобы назначить ей наказание, не связанное с лишением свободы.

Так, Коминтерновский районный суд города Харькова признал женщину виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 УК Украины (нанесение тяжких телесных) и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

Однако согласно ст. 75 УК Украины женщину освободили от отбывания наказания с испытанием сроком 2 года, если она в течение испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит все необходимые обязанности, предусмотренные п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 УК Украины. В частности:

периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;

сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении своего места жительства, работы.

Напомним, в Киеве судили мужчину, который украл три блока сигарет в одном из магазинов. Это его второе преступление, поэтому суд назначил ему наказание.

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