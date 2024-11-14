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На Харківщині жінка вкрала телефон у друга — як її покарав суд

14 листопада 2024 12:31
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Вкрала телефон у товариша по чарці — у Харкові судили жінку
Судова зала. Ілюстративне фото: court.gov.ua
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Харківській області жінка під час розпивання алкогольних напоїв вкрала у свого товариша мобільний телефон. За це суд покара її тюремним терміном.

Про це йдеться у судовому вироку

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Деталі справи

У матеріалах справи йдеться, що у травні 2024 року жінка разом зі своїм товаришем розпивала алкогольні напої у вдома чоловіка. Після цього вона вкрала його мобільний телефон Redmi Note 12 5G 8/256 GB та пішла з квартири, розпорядившись ним на власний розсуд. Як відомо, він коштує 8 228 гривень.  

Рішення суду

Під час судового засідання жінка повністю визнала свою провину та покаялась, підтверджуючи усі обставини крадіжки. Беручи до уваги усі обставини, Червонозаводський районний суд Харкова визнав її винному у кримінальному правопорушенні та призначив їй покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Однак суд зміни рішення на іспитовий термін строком два роки. У цей період жінка має виконувати наступне: 

  • періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
  • повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Одесі чоловік вбив жінку, розчленував тіло й викинув у сміттєвий бак. Він отримав максимально можливе покарання за скоєний злочин.

Також ми писали, що у Києві чоловік вкрав куртку у спортивному магазині "Делта Спорт" вартістю майже десять тисяч гривень. Працівники вчасно його помітили та зупинили. Суд назначив йому покарання.

суд Харків крадіжка телефони судові рішення

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