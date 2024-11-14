Украла телефон у собутыльника — в Харькове судили женщину

На Харьковщине женщина украла телефон у друга — решение суда
В Харьковской области женщина во время распития алкогольных напитков украла у своего друга мобильный телефон. За это суд приговорил ее к тюремному сроку.
Об этом говорится в судебном приговоре.
Детали дела
В материалах дела говорится, что в мае 2024 года женщина вместе со своим товарищем распивала алкогольные напитки в доме мужчины. После этого она украла его мобильный телефон Redmi Note 12 5G 8/256 GB и ушла из квартиры, распорядившись им по своему усмотрению. Как известно, он стоит 8228 гривен.
Решение суда
Во время судебного заседания женщина полностью признала свою вину и покаялась, подтверждая все обстоятельства кражи. Принимая во внимание все обстоятельства, Червонозаводской районный суд Харькова признал виновного в уголовном правонарушении и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Однако суд изменил решение на испытательный срок сроком на два года. В этот период женщина должна выполнять следующее:
- периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;
- сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы.
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