Украла телефон у собутыльника — в Харькове судили женщину

Судебный зал. Иллюстративное фото: court.gov.ua

В Харьковской области женщина во время распития алкогольных напитков украла у своего друга мобильный телефон. За это суд приговорил ее к тюремному сроку.

Об этом говорится в судебном приговоре.

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Детали дела

В материалах дела говорится, что в мае 2024 года женщина вместе со своим товарищем распивала алкогольные напитки в доме мужчины. После этого она украла его мобильный телефон Redmi Note 12 5G 8/256 GB и ушла из квартиры, распорядившись им по своему усмотрению. Как известно, он стоит 8228 гривен.

Решение суда

Во время судебного заседания женщина полностью признала свою вину и покаялась, подтверждая все обстоятельства кражи. Принимая во внимание все обстоятельства, Червонозаводской районный суд Харькова признал виновного в уголовном правонарушении и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Однако суд изменил решение на испытательный срок сроком на два года. В этот период женщина должна выполнять следующее:

периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;

сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы.

Напомним, недавно мы писали, что в Одессе мужчина убил женщину, расчленил тело и выбросил в мусорный бак. Он получил максимально возможное наказание за совершенное преступление.

Также мы писали, что в Киеве мужчина украл куртку в спортивном магазине "Делта Спорт" стоимостью почти десять тысяч гривен. Работники вовремя его заметили и остановили. Суд назначил ему наказание.