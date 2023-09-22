На Харківщині зібрали більше 1 млн тонн пшениці

Збір урожаю зернових. Ілюстартивне фото: Марієнко Андрій / УНІАН

Аграрії Харківщини завершили збір озимини та почали обмолочувати пізні зернові культури. Фермерські господарства Харківської області зібрали вже понад 1,3 мільйона тонн нового врожаю.

Про це розповідають у Харківській ОВА.

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Збір врожаю

Загалом в усіх районах регіону зернові та зернобобові культури зібрано на площі 326,9 тисячі гектарів, намолочено 1 мільйон 347,3 тисячі тонн зерна. Найбільше зібрано пшениці – більш як 1 мільйон тонн. Лідери зі збирання – господарства Лозівщини та Красноградщини.

"Аграрії області продовжують докладати усіх зусиль задля продовольчої і економічної безпеки регіону. Триває збір пізніх зернових культур: соняшнику намолотили більш як 80 тисяч, а сої – понад 20 тисяч тонн. Засушливі погодні умови не вплинули на хід робіт", — зазначив заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов.

Крім того, попри ґрунтову посуху, аграрії проводять оранку та сівбу озимини під врожай наступного року. Загалом планують обробити 246,6 тисячі гектарів. Фермерські господарства вже сіють озимий ячмінь, пшеницю, жито та ріпак.

Нагадаємо, що Україна домовилася зі Словаччиною про систему торгівлі зерном.

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