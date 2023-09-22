В Харьковской области собрали более 1 млн тонн пшеницы

Сбор урожая зерновых. Иллюстративное фото: Мариенко Андрей / УНИАН

Аграрии Харьковщины завершили сбор озимых и начали обмолачивать поздние зерновые культуры. Фермерские хозяйства Харьковской области собрали уже более 1,3 миллионов тонн нового урожая.

Об этом рассказывают в Харьковской ОВА .

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Сбор урожая

Всего во всех районах региона зерновые и зернобобовые культуры собрано на площади 326,9 тысяч гектаров, намолочено 1 миллион 347,3 тысяч тонн зерна. Больше всего собрано пшеницы — более 1 миллиона тонн. Лидеры по сбору — хозяйства Лозовщины и Красноградщины.

"Аграрии области продолжают прилагать все усилия для продовольственной и экономической безопасности региона. Продолжается сбор поздних зерновых культур: подсолнечнику намолотили более 80 тысяч, а сои — более 20 тысяч тонн. Засушливые погодные условия не повлияли на ход работ", — отметил замначальника. Харьковской областной военной администрации Евгений Иванов.

Кроме того, несмотря на почвенную засуху, аграрии проводят вспашку и сев озимых под урожай в следующем году. В общей сложности планируют обработать 246,6 тысячи гектаров. Фермерские хозяйства уже сеют озимый ячмень, пшеницу, рожь и рапс.

Напомним, что Украина договорилась со Словакией о системе торговли зерном.

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