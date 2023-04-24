На Харківщині зменшилась кількість підривів людей на мінах

Табличка з написом: "Увага міни". Фото: УНІАН/Немеш Янош

На Харківщині протягом тижня значно зменшилася кількість виявлених вибухонебезпечних предметів. За цей час зафіксовано лише один випадок підриву людей на мінах.

Про це повідомив під час брифінгу повідомив речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

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Василенко розповідає, що інцидент стався 18 квітня в місті Балаклія, поблизу магазину "Екватор", жінка наступила в траві на протипіхотну міну "Пелюстка". В результаті чого отримала травму стопи її госпіталізували до місцевої лікарні.

Рятувальники закликають мешканців не зволікати правилами особистої безпеки та при виявленні будь-яких невідомих предметів телефонувати 101 або 112.

Напередодні Великодніх свят рятувальники проводили інформаційні заходи на деокупованих територіях та там де велись активні бойові дії. Людям роз'яснювали правила поводження з вибухонебезпечними предметами.

"Імовірно, це посприяло різкому зменшенню кількості трагічних випадків. Маємо надію, що така тенденція продовжиться", — припускає речник.

Розмінування Харківської області

За тиждень саперами було здійснено 352 виїзди та знешкоджено 980 вибухонебезпечних предметів. Наразі в регіоні працюють вибухотехніки зведеного загону ДСНС, це 38 піротехнічних розрахунків — 192 особи 76 одиниць техніки. Вони продовжують обстежувати лінії електроперадач та заявки мирного населення.

Нагадаємо, що до цього у Харківській області поранення від контакту з мінами отримували від 5 до 10 людей на тиждень. Так, 10-16 квітня внаслідок підривів на мінах одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення.

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