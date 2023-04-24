Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow На Харківщині зменшилась кількість підривів людей на мінах arrow

На Харківщині зменшилась кількість підривів людей на мінах

24 квітня 2023 17:23
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині зменшилась кількість підривів людей на мінах
Табличка з написом: "Увага міни". Фото: УНІАН/Немеш Янош
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

На Харківщині протягом тижня значно зменшилася кількість виявлених вибухонебезпечних предметів. За цей час зафіксовано лише один випадок підриву людей на мінах.

Про це повідомив під час брифінгу повідомив речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

Читайте також:

Мінна небезпека

Василенко розповідає, що інцидент стався 18 квітня в місті Балаклія, поблизу магазину "Екватор", жінка наступила в траві на протипіхотну міну "Пелюстка". В результаті чого отримала травму стопи її госпіталізували до місцевої лікарні.

Рятувальники закликають мешканців не зволікати правилами особистої безпеки та при виявленні будь-яких невідомих предметів телефонувати 101 або 112. 

Напередодні Великодніх свят рятувальники проводили інформаційні заходи на деокупованих територіях та там де велись активні бойові дії. Людям роз'яснювали правила поводження з вибухонебезпечними предметами. 

"Імовірно, це посприяло різкому зменшенню кількості трагічних випадків. Маємо надію, що така тенденція продовжиться", — припускає речник. 

Розмінування Харківської області

За тиждень саперами було здійснено 352 виїзди та знешкоджено 980 вибухонебезпечних предметів. Наразі в регіоні працюють вибухотехніки зведеного загону ДСНС, це 38 піротехнічних розрахунків — 192 особи 76 одиниць техніки. Вони продовжують обстежувати лінії електроперадач та заявки мирного населення. 

Нагадаємо, що до цього у Харківській області поранення від контакту з мінами отримували від 5 до 10 людей на тиждень. Так, 10-16 квітня внаслідок підривів на мінах одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення.

Також ми розповідали де найчастіше можна натрапити на міну.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB