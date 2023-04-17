У Харківській області за тиждень на мінах підірвалось шестеро людей: є загиблі

Попереджувальна табличка з написом "Стоп міни!". Фото: УНІАН/Пресслужба ДСНС України

Протягом минулого тижня на Харківщині внаслідок підривів на мінах одна людина загинула, п'ятеро отримали поранення. Також за минулий тиждень сапери виїжджали 249 разів та знешкодили 945 вибухобезпечних предметів.

Про це під час брифінгу повідомив речник ГУ ДСНС України у Харківській області Євген Василенко.

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За даними речника, 10, 13 та 14 квітня підриви сталися по декілька разів.

10 квітня у Куп'янського району біля сіл Сподобівка та Кравцівка під час весняно-польових робіт на міні підірвався 32-річний тракторист. Чоловік отмав контузію — його госпіталізували до медзакладу.

10 квітня в селі Рубіжне Чугуївського району на території власного будинку підірвався чоловік 1975 року народження на міні "Пелюстка". Його госпіталізували.

13 квітня в селі Лук'янці Харківського району 28-річний тракторист наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок вибуху водій отримав поранення.

Трактор після підриву на вибухонебезпечному предметі. Фото Telegram/Харківська обласна прокуратура

13 квітня в селі Піски-Радьківські Ізюмського району чоловік 1950 року народження на власному подвір'ї підірвався, попередньо, це була протипіхотна міна. Внаслідок вибуху постраждалий загинув на місці.

14 квітня біля села Степове Ізюмського району працівники "Харківобленерго" обходили лінії електропередач.

"Один з працівників, чоловік 1977 року народження, наступив на міну. В результаті чого отримав травматичну ампутацію правої стопи", — зазначив Євген Василенко.

14 квітня вибух стався в місті Ізюм на ринку. Жінка 1994 року народження під час прибирання території біля кіоску наступила на міну, ймовірно це була "Пелюстка". Внаслідок вибуху вона отримала поранення та була госпіталізована.

Розміновування у Харківській області

Також Василенко розповів про роботу саперів на Харківщині. Так за минулий тиждень виїздами 249 разів та знешкодили 945 вибухобезпечних предметів.

Наразі сапери продовжують обстежувати лінії електропередач. Починаючи з 8 вересня, піротехніки перевірили понад 2135 гектарів територій, 1120 км ліній електропередач, виявили та знешкодили 56 900 вибухобезпечних предметів.

Речник наголосив, що мінна небезпека в регіоні зберігається. А також нагадав, про заборону відвідування кладовищ.

"Під забороною знаходяться 573 кладовищ, з яких 5 знаходяться у Харкові. Треба утриматися від відвідування цвинтарів, лісів, лісосмуг та водойм, які знаходяться на деокупованих територіях та місцях де велись активні бойові дії", — зазначив Євген Василенко.

Із списком заборонених цвинтарів можно ознайомитись тут.

Нагадаємо, що на території Харківської області активізувалися псевдосапери. Це несправжні сапери, які нібито розміновують територію за гроші.

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