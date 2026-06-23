На Харківщині знайшли 500-кілограмову бомбу: лежала у дворі

Піротехніки вивозять ФАБ. Фото: ДСНС України

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

На Харківщині сапери ДСНС знешкодили авіабомбу вагою 500 кілограмів, яка не вибухнула після російського удару. Боєприпас упав на територію приватного домоволодіння у Дергачах. Через загрозу для людей фахівцям довелося провести складну операцію з його вилучення. Після цього бомбу безпечно знищили.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС України.

Небезпечна знахідка

Після одного з російських ударів по Дергачах на Харківщині на території приватного домоволодіння виявили авіабомбу ФАБ-500. Боєприпас не здетонував, але впав просто на подвір’я та зруйнував господарську будівлю. Через високий ризик для місцевих жителів рятувальники спочатку евакуювали людей із небезпечної зони.

ФАБ, який знайшли на Харківщині. Фото: ДСНС України

Складна операція

Сапери ДСНС дістали авіабомбу з п’ятиметрової глибини. Після цього її транспортували на спеціальний майданчик, де знищили контрольованим підривом.

Бомбу вилучають з подвір'я. Фото: ДСНС України

У ДСНС вкотре нагадують: якщо ви помітили підозрілий предмет, не наближайтеся до нього та не торкайтеся. Про небезпечну знахідку потрібно негайно повідомити за номерами 101, 102 або 112.

Піротехніки піднімають ФАБ. Фото: ДСНС України

Небезпечні знахідки

За минулу добу піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили чотири вибухонебезпечні предмети. Водночас піротехнічні розрахунки зведеного загону ДСНС лише за тиждень знищили на території області 397 боєприпасів і вибухонебезпечних предметів.

Рятувальники нагадують, що загроза від таких знахідок залишається високою. Від початку повномасштабної війни вибухонебезпечні предмети стали причиною загибелі 120 людей, ще 352 особи отримали травми.

Як повідомляли Новини.LIVE, вранці, 22 червня, під удар ворожого безпілотника потрапило село Орішанка Золочівської громади. Внаслідок вибуху повністю знищено автомобіль, а також частково пошкоджено приватний житловий будинок. Інформація про постраждалих чи поранених серед місцевих жителів до рятувальних служб не надходила.

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині троє цивільних людей підірвалися на невідомому вибухонебезпечному предметі під час прогулянки біля зупинки громадського транспорту. Внаслідок вибуху одна людина померла на місці від отриманих травм, а двоє інших отримали важкі поранення. Трагедія сталася поблизу одного з деокупованих сіл Богодухівського району, де досі залишається висока мінна небезпека.