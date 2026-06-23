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Головна Харків РФ завдала десятки ударів по Харківщині: загинула людина

РФ завдала десятки ударів по Харківщині: загинула людина

Ua ru
Дата публікації: 23 червня 2026 09:43
Обстріли Харківщини: загиблий, поранені та руйнування
Пожежа після атаки на Золочев. Фото: Харківська ОВА

Харків і ще 16 населених пунктів області протягом доби зазнали російських атак. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще вісім отримали поранення. Ворог застосовував ракети та різні типи безпілотників, завдаючи ударів по житлових кварталах і цивільних об'єктах. Також триває евакуація мешканців із небезпечних районів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Загиблий і поранені

Найтрагічніший випадок стався у селі Грушівка Кіндрашівської громади, де загинув 40-річний чоловік. У Харкові поранення отримала 48-річна жінка. Ще семеро людей постраждали у Богодухові. Серед них жінки віком 32, 42, 44, 49 і 57 років, а також чоловіки 38 і 46 років.

Удари по містах

Безпілотники атакували Київський, Салтівський та Немишлянський райони Харкова. За даними обласної влади, протягом доби російські війська застосували три ракети, дрон "Ланцет", дев'ять безпілотників "Молнія", 13 FPV-дронів та ще 16 БпЛА, тип яких встановлюють фахівці.

Масштабні руйнування

У Харкові пошкоджено два приватні будинки, два автомобілі, електромережі та салон краси. У Богодухівському районі пошкоджень зазнали житлові будинки, адміністративні будівлі, три автобуси у Золочеві, автомобілі, магазин, комунальне підприємство, елеватор та цивільне підприємство. У Куп'янському районі пошкоджено адміністративну будівлю, трактор та автомобілі. У Харківському районі постраждали житлові будинки, цивільне підприємство, складські приміщення та транспорт.

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Евакуація людей

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за останню добу прийняв 212 людей. Від початку роботи через пункт уже пройшли 41 695 жителів області, які були змушені залишити свої домівки через небезпеку обстрілів.

Бої на фронті

За минулу добу на фронті зафіксували 221 бойове зіткнення. На Південно-Слобожанському напрямку російські війська 12 разів атакували позиції українських захисників поблизу Вільчі, Козачої Лопані, Симинівки, Покаляного, Бочкового, Колодязного та Стариці. На Куп'янському напрямку окупанти здійснили дві атаки у напрямках Кучерівки та Глушківки.

Як повідомляли Новини.LIVE, вночі у вівторок, 23 червня, росіяни скерували по Харківщині ракети. Спочатку з'явилася інформація щодо влучання двох ракет у Харкові. Згодом стало відомо, що удар стався за межами міста. 

Також Новини.LIVE писали, що окупанти атакували Північну Салтівку у Харкові FPV-дроном. Під удар потрапив житловий будинок, у якому розташований салон краси. Внаслідок атаки постраждала жінка. За попередніми даними, потерпіла отримала уламкові поранення ніг. Медики надали їй допомогу та госпіталізували до лікарні.

Харківська область обстріли Олег Синєгубов
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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