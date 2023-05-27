На Харківщині знайшли маленьку дівчинку, яку шукали три дні

Люди, які долучились до пошуків 2-річної дівчинки. Фото: МВС

У Харківській області у лісі знайшли 2-річну дівчинку, яку шукали понад три дні. Наразі дитину оглядають лікарі.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

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Пошуки дитини

Як стверджують у відомстві, маленьку Віолетту знайшли у лісі після трьох днів пошуків. Дитина занадто далеко пішла від дому та загубилася. Наразі її оглядають медики. Повідомляється, що ніяких протиправних дій щодо дитини не було скоєно, вона дуже спрагла, втомлена та голодна.

Дівчинку шукали усі небайдужі. Це більше тисячі людей, серед яких поліцейські, рятувальники, волонтери, місцеві мешканці. Дитину шукали в селі, серед чагарників, боліт та обстежили всі навколишні водойми.

2-річна дівчинка, яку знайшли у Харківській області. Фото: МВС

Нагадаємо, нещодавно у Тернопільській області зник 16-річний підліток. Через декілька днів пошуків, хлопця знайшли мертвим у лісі поблизу його дому.