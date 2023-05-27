В Харьковской области нашли маленькую девочку, которую искали три дня

Люди, приобщившиеся к поискам 2-летней девочки. Фото: МВД

В Харьковской области в лесу нашли 2-летнюю девочку, которую искали более трех дней. Пока ребенка осматривают врачи.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

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Поиски ребенка

Как утверждают в ведомстве, маленькую Виолетту нашли в лесу после трех дней поисков. Ребенок слишком далеко ушел от дома и потерялся. Пока ее осматривают медики. Сообщается, что никаких противоправных действий в отношении ребенка не было совершено, он очень жаждущий, устал и голоден.

Девочку искали все неравнодушные. Это больше тысячи человек, среди которых полицейские, спасатели, волонтеры, местные жители. Ребенка искали в деревне, среди кустарников, болот и обследовали все окрестные водоемы.

2-летняя девочка, найденная в Харьковской области. Фото: МВД

Напомним, недавно в Тернопольской области пропал 16-летний подросток. Через несколько дней поисков парня нашли мертвым в лесу возле его дома.