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В Харьковской области нашли маленькую девочку, которую искали три дня

27 мая 2023 14:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Харьковской области нашли маленькую девочку, которую искали три дня
Люди, приобщившиеся к поискам 2-летней девочки. Фото: МВД
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Харьковской области в лесу нашли 2-летнюю девочку, которую искали более трех дней. Пока ребенка осматривают врачи.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

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Как утверждают в ведомстве, маленькую Виолетту нашли в лесу после трех дней поисков. Ребенок слишком далеко ушел от дома и потерялся. Пока ее осматривают медики. Сообщается, что никаких противоправных действий в отношении ребенка не было совершено, он очень жаждущий, устал и голоден.

Девочку искали все неравнодушные. Это больше тысячи человек, среди которых полицейские, спасатели, волонтеры, местные жители. Ребенка искали в деревне, среди кустарников, болот и обследовали все окрестные водоемы.

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2-летняя девочка, найденная в Харьковской области. Фото: МВД

Напомним, недавно в Тернопольской области пропал 16-летний подросток. Через несколько дней поисков парня нашли мертвым в лесу возле его дома.

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