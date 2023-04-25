На Харківщині знесли радянський пам‘ятник: що відомо

Процес демонтажу "Пам'ятника людини праці" у Троїцькому. Фото: Facebook/Олексіївська сільська територіальна громада.

У селищі Троїцьке Лозівського району демонтували радянський пам’ятник, мешканців громади просять повідомляти про інші недеколонізовані об’єкти. До 2016 року населений пункт мав назву "Більшовик".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Олексіївська сільська територіальна громада.

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Подробиці зносу пам'ятника

Багато років перед Будинком культури у Троїцькому стояла велика фігура чоловіка з серпом і молотом. Напочатку 2021 року до Олексіївської сільської територіальної громади звертались представники проекту "Декомунiзацiя. Україна" з вимогою негайного демонтажу цього пам'ятника та скульптури "маленького Леніна". Проте місцева влада відмовила, пояснючи це тим, що "зазначені скульптури жодним чином не пропагують комуністичний або націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарні режими та жодним чином не порушують вимоги Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

Відповідь Олексіївського сілького голови на звернення голови організації "Декомунiзацiя. Україна" Вадима Позднякова. Фото: Facebook/Декомунiзацiя. Україна

Про вже в 2023, через рік після початку повномасштабного наступу обидва пам'ятники знесли. 31 березня було демонтовано скульптуру юному Леніну, 25 квітня і "Пам'ятник людини праці".

На оприлюдненому сільрадою відео радянської скульптури позбавляються за допомогою трактора.

Олексіївська сільрада також звернулася до місцевих мешканців з проханням наддавати інформацію про місце знаходження подібних пам'ятників.

"Шановна громадо, якщо у Вас є інформація про місцезнаходження подібних "слідів" імперської, комуністичної або російської діяльності, будь ласка звертайтесь до адміністрації громади будь-яким зручним способом, бажано через соціальні мережі фейсбук, телеграм", — написано у повідомленні.

Нагадаємо, що в Україні хочуть розширити перелік пам’яток, які не вважатимуться об'єктами культурної спадщини. Запропонований законопроєкт розширить перелік пам’яток, які не підлягають занесенню до Реєстру об'єкти культурної спадщини. До того ж він доповнює критеріями віднесення об’єктів культурної спадщини до символів Російської імперської або радянської тоталітарної політики.

Також, ми розповідали, що в Одесі триває голосування з перейменування районів. За кілька днів до його завершення з’явилися лідери нових назв.