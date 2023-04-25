В Харьковской области снесли советский памятник: что известно

Процесс демонтажа "Памятника человека труду" в Троицком. Фото: Facebook/Алексеевская сельская территориальная община.

В поселке Троицкое Лозовского района демонтировали советский памятник, жителей общины просят сообщать о других недеколонизированных объектах. До 2016 года населенный пункт назывался "Большевик".

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Алексеевская сельская территориальная громада.

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Подробности износа памятника

Много лет перед Домом культуры в Троицком стояла большая фигура мужчины с серпом и молотом. В начале 2021 года в Алексеевскую сельскую территориальную громаду обращались представители проекта "Декоммунизация. Украина" с требованием немедленного демонтажа этого памятника и скульптуры "маленького Ленина". Однако местные власти отказали , объясняя это тем, что "упомянутые скульптуры никоим образом не пропагандируют коммунистический или национал-социалистический (нацистский) тоталитарные режимы и никоим образом не нарушают требования Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине". и запрет на пропаганду их символики".

Ответ Алексеевского главы на обращение председателя организации "Декоммунизация. Украина" Вадима Позднякова. Фото: Facebook/Декоммунизация. Украина

Об уже в 2023 году, через год после начала полномасштабного наступления оба памятника снесли. 31 марта была демонтирована скульптура юному Ленину, 25 апреля и "Памятник человека труду".

На обнародованном сельсоветом видео советской скульптуры лишаются с помощью трактора.

Алексеевский сельсовет также обратился к местным жителям с просьбой предоставлять информацию о местонахождении подобных памятников.

"Уважаемая громада, если у Вас есть информация о местонахождении подобных "следов" имперской, коммунистической или росийской деятельности, пожалуйста обращайтесь в администрацию общества любым удобным способом, желательно через социальные сети фейсбук, телеграмм" , – написано в сообщении.

Напомним, что в Украине хотят расширить перечень памятников, не считающихся объектами культурного наследия. Предложенный законопроект расширит перечень памятников, не подлежащих внесению в Реестр объектов культурного наследия. К тому же, он дополняет критериями отнесения объектов культурного наследия к символам Российской имперской или советской тоталитарной политики.

Также мы рассказывали, чтов Одессе продолжается голосование по переименованию районов. За несколько дней до завершения появились лидеры новых названий.