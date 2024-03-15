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На Харківщині знищили ворожий "Муром-М" — ефектні кадри

15 березня 2024 22:08
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
На Харківщині знищили ворожий "Муром-М" — ефектні кадри
Ворожий комплекс "Муром-М". Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Українські прикордонники продовжують відігравати значну роль у захисті території країни. На Харківщині вони дроном знищили російський комплекс "Муром-М". 

Про це повідомила Державна прикордонна служба України на своєму офіційному сайті у п'ятницю, 15 березня.

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Знищення "Муром-М"

Військові України активно ведуть боротьбу з російськими силами, знищуючи ворожу техніку. Недалеко від Харкова, за допомогою дрона-камікадзе, було знешкоджено російський комплекс "Муром-М", який використовувався для відеотепловізійного спостереження. Виявлений військовими повітряної розвідки, цей комплекс дозволяв ворогу спостерігати за позиціями українських захисників. Ефективна робота прикордонників сприяла нейтралізації цієї загрози.

Нагадаємо, що нещодавно в центрі Бєлгорода, адміністративна будівля була атакована дроном.

Раніше ми повідомляли, що в Азові показали ефектні кадри погоні дронів за окупантами.

Також ми повідомляли, що в 3-й ОШБр показали роботу дронів по російській піхоті.

Харків
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Росія
ДПСУ

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