На Харківщині знищили ворожий "Муром-М" — ефектні кадри

Ворожий комплекс "Муром-М". Фото: скриншот

Українські прикордонники продовжують відігравати значну роль у захисті території країни. На Харківщині вони дроном знищили російський комплекс "Муром-М".

Про це повідомила Державна прикордонна служба України на своєму офіційному сайті у п'ятницю, 15 березня.

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Знищення "Муром-М"

Військові України активно ведуть боротьбу з російськими силами, знищуючи ворожу техніку. Недалеко від Харкова, за допомогою дрона-камікадзе, було знешкоджено російський комплекс "Муром-М", який використовувався для відеотепловізійного спостереження. Виявлений військовими повітряної розвідки, цей комплекс дозволяв ворогу спостерігати за позиціями українських захисників. Ефективна робота прикордонників сприяла нейтралізації цієї загрози.

Нагадаємо, що нещодавно в центрі Бєлгорода, адміністративна будівля була атакована дроном.

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Також ми повідомляли, що в 3-й ОШБр показали роботу дронів по російській піхоті.