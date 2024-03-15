В Харьковской области уничтожили вражеский Муром-М — эффектные кадры

Вражеский комплекс "Муром-М". Фото: скриншот

Украинские пограничники продолжают играть значительную роль в защите территории страны. В Харьковской области они дроном уничтожили российский комплекс "Муром-М".

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины на своем официальном сайте в пятницу, 15 марта.

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Уничтожение "Муром-М"

Военные Украины активно борются с российскими силами, уничтожая вражескую технику. Недалеко от Харькова с помощью дрона-камикадзе был обезврежен российский комплекс "Муром-М", который использовался для видеотепловизионного наблюдения. Обнаруженный военными воздушной разведки, этот комплекс позволял врагу наблюдать за позициями украинских защитников. Эффективная работа пограничников способствовала нейтрализации этой угрозы.

Напомним, что недавно в центре Белгорода административное здание было атаковано дроном.

Ранее мы сообщали, что в Азове показали эффектные кадры погони дронов за оккупантами.

Также мы сообщали, что в 3-й ОШБр показали работу дронов по российской пехоте.