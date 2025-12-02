Відключення світла у Харківській області 2 грудня - які графіки

Дівчина з лампою під час відключень світла. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні у вівторок, 2 грудня, на Харківщині знову будуть застосовані графіки погодинних відключень світла. Їх запровадять у зв'язку зі складною ситуацією в об'єднаній енергосистемі через обстріли РФ.

Про це у Telegram повідомляє "Харківобленерго".

Реклама

Читайте також:

Відключення світла в Харківській області 21 листопада

"З 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ). Застосовуватимуться одночасно від 0,5 до 3 черг відключень", — йдеться у повідомленні.

Також в обленерго розписали, які підчерги та орієнтовно в який час будуть без світла. Зокрема, графік виглядає таким чином:

1.1 черга — світла не буде з 08:30 до 12:00 та з 17:00 до 22:00;

1.2 черга — світла не буде з 08:00 до 12:00 та з 19:00 до 22:00;

2.1 черга — світла не буде з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 12:00, з 15:30 до 17:00 та з 19:00 до 22:00;

2.2 черга — світла не буде з 08:30 до 12:00, з 15:30 до 17:00 та з 19:00 до 22:00;

3.1 черга — світла не буде з 08:30 до 11:00, з 12:00 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;

3.2 черга — світла не буде з 12:00 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;

4.1 черга — світла не буде з 01:30 до 05:00 та з 11:00 до 15:30;

4.2 черга — світла не буде з 11:00 до 15:30 та з 19:00 до 20:00;

5.1 черга — світла не буде з 06:00 до 08:30 та з 15:30 до 19:00;

5.2 черги — світла не буде з 15:30 до 19:00;

6.1 черга — світла не буде з 05:00 до 08:30 та з 12:00 до 19:00;

6.2 черга — світла не буде з 06:00 до 08:30 та з 12:00 до 19:00.

Дізнатися свою підчергу можна за цим посиланням.

Також у "Харківобленерго" додали, що з 00:00 до 24:00 для промисловості і бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.

Графіки відключень світла на Харківщині 2 грудня. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що в Одесі 2 грудня теж продовжаться відключення світла. Які графіки дали на сьогодні — читайте за посиланням.

Також ми інформували, що варто треба зробити перед тим, як відключать світло.