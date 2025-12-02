Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків На Харківщині знову вимикатимуть світло — графіки на 2 грудня

На Харківщині знову вимикатимуть світло — графіки на 2 грудня

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 02:09
Відключення світла у Харківській області 2 грудня - які графіки
Дівчина з лампою під час відключень світла. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні у вівторок, 2 грудня, на Харківщині знову будуть застосовані графіки погодинних відключень світла. Їх запровадять у зв'язку зі складною ситуацією в об'єднаній енергосистемі через обстріли РФ.

Про це у Telegram повідомляє "Харківобленерго".

Реклама
Читайте також:

Відключення світла в Харківській області 21 листопада

"З 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ). Застосовуватимуться одночасно від 0,5 до 3 черг відключень", — йдеться у повідомленні.

Також в обленерго розписали, які підчерги та орієнтовно в який час будуть без світла. Зокрема, графік виглядає таким чином:

  • 1.1 черга — світла не буде з 08:30 до 12:00 та з 17:00 до 22:00;
  • 1.2 черга — світла не буде з 08:00 до 12:00 та з 19:00 до 22:00;
  • 2.1 черга — світла не буде з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 12:00, з 15:30 до 17:00 та з 19:00 до 22:00;
  • 2.2 черга — світла не буде з 08:30 до 12:00, з 15:30 до 17:00 та з 19:00 до 22:00;
  • 3.1 черга — світла не буде з 08:30 до 11:00, з 12:00 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;
  • 3.2 черга — світла не буде з 12:00 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;
  • 4.1 черга — світла не буде з 01:30 до 05:00 та з 11:00 до 15:30;
  • 4.2 черга — світла не буде з 11:00 до 15:30 та з 19:00 до 20:00;
  • 5.1 черга — світла не буде з 06:00 до 08:30 та з 15:30 до 19:00;
  • 5.2 черги — світла не буде з 15:30 до 19:00;
  • 6.1 черга — світла не буде з 05:00 до 08:30 та з 12:00 до 19:00;
  • 6.2 черга — світла не буде з 06:00 до 08:30 та з 12:00 до 19:00.

Дізнатися свою підчергу можна за цим посиланням.

Також у "Харківобленерго" додали, що з 00:00 до 24:00 для промисловості і бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.

Відключення світла у Харківській області 2 грудня - які графіки
Графіки відключень світла на Харківщині 2 грудня. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що в Одесі 2 грудня теж продовжаться відключення світла. Які графіки дали на сьогодні — читайте за посиланням.

Також ми інформували, що варто треба зробити перед тим, як відключать світло.

електроенергія Харківська область сфера енергетики відключення світла блекаут графіки відключень світла
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації