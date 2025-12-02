Відключення світла у Харківській області 2 грудня - які графіки

На Харківщині знову вимикатимуть світло — графіки на 2 грудня
Сьогодні у вівторок, 2 грудня, на Харківщині знову будуть застосовані графіки погодинних відключень світла. Їх запровадять у зв'язку зі складною ситуацією в об'єднаній енергосистемі через обстріли РФ.
Про це у Telegram повідомляє "Харківобленерго".
Відключення світла в Харківській області 21 листопада
"З 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ). Застосовуватимуться одночасно від 0,5 до 3 черг відключень", — йдеться у повідомленні.
Також в обленерго розписали, які підчерги та орієнтовно в який час будуть без світла. Зокрема, графік виглядає таким чином:
- 1.1 черга — світла не буде з 08:30 до 12:00 та з 17:00 до 22:00;
- 1.2 черга — світла не буде з 08:00 до 12:00 та з 19:00 до 22:00;
- 2.1 черга — світла не буде з 00:00 до 01:30, з 08:30 до 12:00, з 15:30 до 17:00 та з 19:00 до 22:00;
- 2.2 черга — світла не буде з 08:30 до 12:00, з 15:30 до 17:00 та з 19:00 до 22:00;
- 3.1 черга — світла не буде з 08:30 до 11:00, з 12:00 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;
- 3.2 черга — світла не буде з 12:00 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;
- 4.1 черга — світла не буде з 01:30 до 05:00 та з 11:00 до 15:30;
- 4.2 черга — світла не буде з 11:00 до 15:30 та з 19:00 до 20:00;
- 5.1 черга — світла не буде з 06:00 до 08:30 та з 15:30 до 19:00;
- 5.2 черги — світла не буде з 15:30 до 19:00;
- 6.1 черга — світла не буде з 05:00 до 08:30 та з 12:00 до 19:00;
- 6.2 черга — світла не буде з 06:00 до 08:30 та з 12:00 до 19:00.
Дізнатися свою підчергу можна за цим посиланням.
Також у "Харківобленерго" додали, що з 00:00 до 24:00 для промисловості і бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.
Нагадаємо, що в Одесі 2 грудня теж продовжаться відключення світла. Які графіки дали на сьогодні — читайте за посиланням.
Також ми інформували, що варто треба зробити перед тим, як відключать світло.
Читайте Новини.LIVE!