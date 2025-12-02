Видео
На Харьковщине снова будут выключать свет — графики на 2 декабря

На Харьковщине снова будут выключать свет — графики на 2 декабря

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 02:09
Отключение света в Харьковской области 2 декабря - какие графики
Девушка с лампой во время отключений света. Иллюстративное фото: Freepik

Сегодня во вторник, 2 декабря, на Харьковщине снова будут применены графики почасовых отключений света. Их введут в связи со сложной ситуацией в объединенной энергосистеме из-за обстрелов РФ. 

Об этом в Telegram сообщает "Харьковоблэнерго".

Читайте также:

Отключение света в Харьковской области 21 ноября

"С 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПВ). Будут применяться одновременно от 0,5 до 3 очередей отключений", — говорится в сообщении.

Также в облэнерго расписали, какие подочереди и ориентировочно в какое время будут без света. В частности, график выглядит следующим образом:

  • 1.1 очередь — света не будет с 08:30 до 12:00 и с 17:00 до 22:00;
  • 1.2 очередь — света не будет с 08:00 до 12:00 и с 19:00 до 22:00;
  • 2.1 очередь — света не будет с 00:00 до 01:30, с 08:30 до 12:00, с 15:30 до 17:00 и с 19:00 до 22:00;
  • 2.2 очередь — света не будет с 08:30 до 12:00, с 15:30 до 17:00 и с 19:00 до 22:00;
  • 3.1 очередь — света не будет с 08:30 до 11:00, с 12:00 до 15:30 и с 22:00 до 24:00;
  • 3.2 очередь — света не будет с 12:00 до 15:30 и с 22:00 до 24:00;
  • 4.1 очередь — света не будет с 01:30 до 05:00 и с 11:00 до 15:30;
  • 4.2 очередь — света не будет с 11:00 до 15:30 и с 19:00 до 20:00;
  • 5.1 очередь — света не будет с 06:00 до 08:30 и с 15:30 до 19:00;
  • 5.2 очереди — света не будет с 15:30 до 19:00;
  • 6.1 очередь — света не будет с 05:00 до 08:30 и с 12:00 до 19:00;
  • 6.2 очередь — света не будет с 06:00 до 08:30 и с 12:00 до 19:00.

Узнать свою очередь можно по этой ссылке.

Также в "Харьковоблэнерго" добавили, что с 00:00 до 24:00 для промышленности и бизнеса будут действовать графики ограничения мощности.

Відключення світла у Харківській області 2 грудня - які графіки
Графики отключений света на Харьковщине 2 декабря. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что в Одессе 2 декабря тоже продолжатся отключения света. Какие графики дали на сегодня — читайте по ссылке.

Также мы информировали, что стоит надо сделать перед тем, как отключат свет.

электроэнергия Харьковская область сфера энергетики отключения света блэкаут графики отключений света
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
