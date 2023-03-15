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На Харківщині зростає кількість випадків COVID-19 — більшість хворих невакциновані

15 березня 2023 17:56
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Випадків нового штаму в регіоні не реєстрували
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Зростання кількості хворих на COVID-19 на Харківщині почали спостерігати ще з жовтня. На цьому тиждень в області зареєстровано 133 випадків захворюванності коронавірусом, минулого — їх було 112. 

Про це під час брифінгу розповів директор Харківського обласного департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов.

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Коронавірус у Харкові 

"Ми бачимо поступове наростання захворюваності на ковід. Він є і на деокупованих територіях, і серед мешканців Харкова", — розповів Хаустов. 

За словами директора департаменту в Харківській області превалює штам "Омікрон". Випадків нового штаму в регіоні не реєстрували. Більшість захворілих на коронавірус не вакциновані.

"Вакциновані, якщо хворіють, то у них дуже легкий перебіг захворювання. Вони зазвичай залишаються вдома і їм достатньо консультації сімейного лікаря. У не вакцинованих доходить і до госпіталізації", — каже Максим Хаустов. 

За даними Хаустова, наразі на Харківщині є 2051 ліжко у 14 закладах охорони здоров'я, де надається допомога хворим на коронавірус. Зайняті з них близько 12%, дитячих ліжок — 300, зайняті 5%. Ліжко-місця з киснем заповнені на 50%, їх загальна кількість — 1703.

Вакцинація від COVID-19

Голова департаменту наголосив, що єдиний дієвий захист від захворювання на ковід є вакцинація. Щепитися проти коронавірусу у Харківській області можна у 122 пунктах . В регіоні є усі види вакцин, зокрема і для дітей. 

"Вакцини постійно надходять до нас з Києва і постійно оновлюється. Тому прошу всіх прийти, хто ще не провакцинувався - зробіть це. В кого вже період другої бустерної дози - також. Тим самим ми забезпечуємо колективний імунітет від цього захворювання", — заявив директор Харківського обласного департаменту охорони здоров'я. 

Нагадаємо, що кількість хворих на коронавірус стрімко зростає по усій Україні. На початку січня було затишшя, але тепер кількість підтверджених випадків за минулий тиждень становить близько 15 тисяч.

Тим часом, у ВООЗ припускають, що 2023 року можна буде офіційно оголосити про завершення пандемії цього вірусу. В останній тиждень кількість нових хворих на коронавірус у світі є найнижчою за три роки, фона фактично упала нижче пандемійної позначки.

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