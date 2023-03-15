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В Харьковской области растет количество случаев COVID-19 — большинство больных невакцинированы

15 марта 2023 17:56
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Случаи нового штамма в регионе не регистрировали
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Рост числа больных COVID-19 в Харьковской области начали наблюдать еще с октября. На этой неделю в области зарегистрировано 133 случаев заболеваемости коронавирусом, в прошлом — их было 112.

Об этом на брифинге рассказал директор Харьковского областного департамента здравоохранения Максим Хаустов.

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"Мы видим постепенное нарастание заболеваемости ковbдом. Он есть и на деоккупированных территориях, и среди жителей Харькова" , - рассказал Хаустов.

По словам директора департамента в Харьковской области, превалирует штамм "Омикрон". Случаи нового штамма в регионе не регистрировали. Большинство заболевших коронавирусом не вакцинированы.

"Вакцинированыt, если болеют, то у них очень легкое течение заболевания. Они обычно остаются дома и им достаточно консультации семейного врача. У не вакцинированных доходит и до госпитализации", - говорит Максим Хаустов.

По данным Хаустова, сейчас в Харьковской области есть 2051 коек в 14 заведениях здравоохранения, где оказывается помощь больным коронавирусом. Заняты из них около 12%, детских кроватей – 300, заняты 5%. Кровать-места с кислородом заполнены на 50%, их общее количество - 1703.

Вакцинация от COVID-19

Глава департамента подчеркнул, что единственной действенной защитой от заболевания ковидом является вакцинация. Привиться против коронавируса в Харьковской области можно в 122 пунктах.   В регионе есть все виды вакцин, в том числе для детей.

"Вакцины постоянно поступают к нам из Киева и постоянно обновляются. Поэтому прошу всех прийти, кто еще не провакцинировался - сделайте это. У кого уже период второй бустерной дозы - тоже. Тем самым мы обеспечиваем коллективный иммунитет от этого заболевания", - заявил директор Харьковского областного департамента здравоохранения

Напомним, что количество больных коронавирусом стремительно растет по всей Украине . В начале января было затишье, но теперь количество подтвержденных случаев за прошлую неделю составляет около 15 тысяч.

Между тем, в ВОЗ предполагают, что в 2023 году можно будет официально объявить о завершении пандемии этого вируса. В последнюю неделю количество новых больных коронавирусом в мире является самым низким за три года, фон фактически упал ниже пандемийной отметки.

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