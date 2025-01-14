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На Харківщині ЗСУ ефектно вдарили по техніці росіян — відео

14 січня 2025 08:05
Аркадій Пастула - Редактор
Бійці ЗСУ вдарили по техніці окупантів під Харковом — ефектне відео
Танк російських окупантів. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

У Харківській області українські воїни вдарили по техніці російських окупантів. Для цього захисники використовували FPV-дрони.

Відео опублікував батальйон ударних БпАК 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Ахіллес.

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"Влучна робота екіпажів нічних FPV-дронів Ахіллес — батальйон ударних БпАК 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка по техніці противника", — йдеться у повідомленні.

Захисники уразили:

  • танк т-72;
  • гармату;
  • квадроцикл;
  • два "Урали";

Крім того, вони поранили окупантів та знищили два "Урали".

Нагадаємо, Сили оборони за декілька днів уразили командні пункти окупантів у Донецькій області, послаблюючи їхню логістику та здатність проводити операції.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав, як українські бійці ліквідують противника та його техніку.

війна Україна Харківська область військова техніка окупанти FPV-дрони

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09:42 Масштабна атака дронами — скільки цілей вдалося ліквідувати

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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