Бійці ЗСУ вдарили по техніці окупантів під Харковом — ефектне відео

Танк російських окупантів. Фото: скриншот

У Харківській області українські воїни вдарили по техніці російських окупантів. Для цього захисники використовували FPV-дрони.

Відео опублікував батальйон ударних БпАК 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Ахіллес.

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Удари по техніці окупантів

"Влучна робота екіпажів нічних FPV-дронів Ахіллес — батальйон ударних БпАК 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка по техніці противника", — йдеться у повідомленні.

Захисники уразили:

танк т-72;

гармату;

квадроцикл;

два "Урали";

Крім того, вони поранили окупантів та знищили два "Урали".

Нагадаємо, Сили оборони за декілька днів уразили командні пункти окупантів у Донецькій області, послаблюючи їхню логістику та здатність проводити операції.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав, як українські бійці ліквідують противника та його техніку.