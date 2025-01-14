Бійці ЗСУ вдарили по техніці окупантів під Харковом — ефектне відео

На Харківщині ЗСУ ефектно вдарили по техніці росіян — відео
У Харківській області українські воїни вдарили по техніці російських окупантів. Для цього захисники використовували FPV-дрони.
Відео опублікував батальйон ударних БпАК 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Ахіллес.
Удари по техніці окупантів
"Влучна робота екіпажів нічних FPV-дронів Ахіллес — батальйон ударних БпАК 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка по техніці противника", — йдеться у повідомленні.
Захисники уразили:
- танк т-72;
- гармату;
- квадроцикл;
- два "Урали";
Крім того, вони поранили окупантів та знищили два "Урали".
Нагадаємо, Сили оборони за декілька днів уразили командні пункти окупантів у Донецькій області, послаблюючи їхню логістику та здатність проводити операції.
Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав, як українські бійці ліквідують противника та його техніку.
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