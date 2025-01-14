Бойцы ВСУ ударили по технике оккупантов под Харьковом — эффектное видео

На Харьковщине ВСУ эффектно ударили по технике россиян — видео
В Харьковской области украинские воины ударили по технике российских оккупантов. Для этого защитники использовали FPV-дроны.
Видео опубликовал батальон ударных БпАК 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Ахиллес.
Удары по технике оккупантов
"Меткая работа экипажей ночных FPV-дронов Ахиллес — батальон ударных БпАК 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко по технике противника", — говорится в сообщении.
Защитники поразили:
- танк т-72;
- пушку;
- квадроцикл;
- два "Урала";
Кроме того, они ранили оккупантов и уничтожили два "Урала".
Напомним, Силы обороны за несколько дней поразили командные пункты оккупантов в Донецкой области, ослабляя их логистику и способность проводить операции.
Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал, как украинские бойцы ликвидируют противника и его технику.
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