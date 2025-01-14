Бойцы ВСУ ударили по технике оккупантов под Харьковом — эффектное видео

Танк российских оккупантов. Фото: скриншот

В Харьковской области украинские воины ударили по технике российских оккупантов. Для этого защитники использовали FPV-дроны.

Видео опубликовал батальон ударных БпАК 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Ахиллес.

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Удары по технике оккупантов

"Меткая работа экипажей ночных FPV-дронов Ахиллес — батальон ударных БпАК 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко по технике противника", — говорится в сообщении.

Защитники поразили:

танк т-72;

пушку;

квадроцикл;

два "Урала";

Кроме того, они ранили оккупантов и уничтожили два "Урала".

Напомним, Силы обороны за несколько дней поразили командные пункты оккупантов в Донецкой области, ослабляя их логистику и способность проводить операции.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал, как украинские бойцы ликвидируют противника и его технику.