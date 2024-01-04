На Харківщині зустріли 15 мешканців регіону, звільнених із російського полону

Військовополонені, яких повернули до України. Фото: Володимир Зеленський\Telegram

Серед 230 захисників України, який вчора звільнили з російського полону, є 15 жителів Харківщини. Один з них — цивільний мешканець.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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Повідомляється, що усього з російського полону вдалося повернути 15 жителів Харківщини. З них — 14 військовослужбовців та 1 цивільний.

"Додому повернулися 6 жителів Богодухівщини, 2 — з Ізюмського району, 1 житель міста Дергачі, 1 — з Чугуєва, 2 жителів Харкова, 1 — з Куп'янська, 1 — з Первомайського. Також з ворожого полону звільнено 21-річного цивільного жителя міста Ізюм", — йдеться у повідомленні.

Військовополонені, яких повернули до України. Фото: Володимир Зеленський\Telegram

Військовополонені, яких повернули до України. Фото: Володимир Зеленський\Telegram

Військовополонені, яких повернули до України. Фото: Володимир Зеленський\Telegram

Інформація щодо обміну. Фото: скриншот

Обмін полоненими

Нагадаємо, 3 січня Міноборони РФ заявило про повернення з України понад 200 полонених.

Згодом Зеленський підтвердив обмін полоненими. Так, в Україну повернулося 230 українських захисників.