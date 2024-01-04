В Харьковской области встретили 15 жителей региона, освобожденных из российского плена

Военнопленные, которых вернули в Украину. Фото: Владимир Зеленский\Telegram

Среди 230 защитников Украины, которых вчера освободили из российского плена, есть 15 жителей Харьковщины. Один из них — гражданский житель.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Сообщается, что всего из российского плена удалось вернуть 15 жителей Харьковщины. Из них — 14 военнослужащих и 1 гражданский.

"Домой вернулись 6 жителей Богодуховщины, 2 — из Изюмского района, 1 житель города Дергачи, 1 — из Чугуева, 2 жителей Харькова, 1 — из Купянска, 1 — из Первомайского. Также из вражеского плена освобожден 21-летний гражданский житель города Изюм", — говорится в сообщении.

Военнопленные, которых вернули в Украину. Фото: Владимир Зеленский\Telegram

Военнопленные, которых вернули в Украину. Фото: Владимир Зеленский\Telegram

Военнопленные, которых вернули в Украину. Фото: Владимир Зеленский\Telegram

Информация касательно обмена. Фото: скриншот

Обмен пленными

Напомним, 3 января Минобороны РФ заявило о возвращении из Украины более 200 пленных.

Впоследствии Зеленский подтвердил обмен пленными. Так, в Украину вернулось 230 украинских защитников.