В Харьковской области встретили 15 жителей региона, освобожденных из российского плена
Среди 230 защитников Украины, которых вчера освободили из российского плена, есть 15 жителей Харьковщины. Один из них — гражданский житель.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Военнопленные из Харьковской области
Сообщается, что всего из российского плена удалось вернуть 15 жителей Харьковщины. Из них — 14 военнослужащих и 1 гражданский.
"Домой вернулись 6 жителей Богодуховщины, 2 — из Изюмского района, 1 житель города Дергачи, 1 — из Чугуева, 2 жителей Харькова, 1 — из Купянска, 1 — из Первомайского. Также из вражеского плена освобожден 21-летний гражданский житель города Изюм", — говорится в сообщении.
Обмен пленными
Напомним, 3 января Минобороны РФ заявило о возвращении из Украины более 200 пленных.
Впоследствии Зеленский подтвердил обмен пленными. Так, в Украину вернулось 230 украинских защитников.
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