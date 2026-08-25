Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків На Харківщину йдуть короткочасні дощі: погода на завтра

На Харківщину йдуть короткочасні дощі: погода на завтра

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2026 18:17
Погода у Харкові 26 серпня: помірна спека та локальні дощі
Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харківській області утримуватиметься комфортна літня погода. У середу в регіоні прогнозують помірну температуру повітря та місцями невеликі опади, проте синоптики зазначають, що вже наприкінці серпня спека знову почне повертатися.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Реклама

Прогноз на 26 серпня

У середу, 26 серпня, на Харківщині очікується мінлива хмарність. Вітер буде північно-західним зі швидкістю 5–10 м/с. 

  • По області: вночі без істотних опадів, температура повітря становитиме +11…+16 °С. Вдень у південній половині області місцями пройде невеликий дощ, на решті території — без істотних опадів. Стовпчики термометрів піднімуться до +22…+27 °С. 
  • У Харкові: нічна температура буде в межах +11…+13 °С. Вдень очікується погода без істотних опадів, а повітря прогріється до +25…+27 °С.

Пожежна небезпека у регіоні

Незважаючи на ймовірність локальних дощів, ситуація з пожежною небезпекою в області 26 серпня залишається вкрай напруженою. Згідно з даними синоптиків, тривала надзвичайна (найвищий рівень) небезпека зафіксована у Слобожанському та Лозовій. У більшості інших районів — Харкові, Золочеві, Богодухові, Коломаці, Берестині, Великому Бурлуці та Ізюмі — діє надзвичайний (п'ятий) клас. Рятувальники закликають жителів бути максимально обережними з вогнем на відкритих територіях.

Прогноз на 27–30 серпня

Короткочасне зниження температури поступатиметься місцем поступовому потеплінню під кінець літа

Читайте також:
  • 27 серпня: передбачається мінлива хмарність, місцями пройде короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Нічна температура становитиме +12…+17 °С, а вдень очікується +21…+26 °С. 
  • 28 серпня: збережеться мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Вночі прогнозують +11…+16 °С, вдень повітря прогріється до +22…+27 °С. 
  • 29 серпня: очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+15 °С, а вдень стовпчики термометрів покажуть +24…+29 °С. 
  • 30 серпня: у регіоні утримуватиметься мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південний, 5–10 м/с. Вночі очікується +11…+16 °С, а вдень повітря прогріється до по-справжньому літніх +25…+30 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині школи готують до нового навчального року з урахуванням безпекової ситуації. У Лозовій у вересні відкриють підземну школу для близько 650 дітей. Вона працюватиме у дві зміни та матиме необхідні умови для навчання. Ще одне укриття підготували в ліцеї Олексіївської громади, де зможуть навчатися понад 250 школярів.

Також Новини.LIVE писали, що мер Харкова Ігор Терехов привітав українців із 35-ю річницею Незалежності. Він наголосив, що свобода, мир і право самостійно визначати майбутнє країни мають для українців особливу ціну. За його словами, саме за можливість жити у своїй державі та будувати її майбутнє триває боротьба. Він також побажав Україні вистояти та розвиватися.

Харків Харківська область Новини Харкова прогноз погоди погода в Харкові
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації