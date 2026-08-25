Погода у Харкові 26 серпня: помірна спека та локальні дощі

Люди на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харківській області утримуватиметься комфортна літня погода. У середу в регіоні прогнозують помірну температуру повітря та місцями невеликі опади, проте синоптики зазначають, що вже наприкінці серпня спека знову почне повертатися.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз на 26 серпня

У середу, 26 серпня, на Харківщині очікується мінлива хмарність. Вітер буде північно-західним зі швидкістю 5–10 м/с.

По області: вночі без істотних опадів, температура повітря становитиме +11…+16 °С. Вдень у південній половині області місцями пройде невеликий дощ, на решті території — без істотних опадів. Стовпчики термометрів піднімуться до +22…+27 °С.

У Харкові: нічна температура буде в межах +11…+13 °С. Вдень очікується погода без істотних опадів, а повітря прогріється до +25…+27 °С.

Пожежна небезпека у регіоні

Незважаючи на ймовірність локальних дощів, ситуація з пожежною небезпекою в області 26 серпня залишається вкрай напруженою. Згідно з даними синоптиків, тривала надзвичайна (найвищий рівень) небезпека зафіксована у Слобожанському та Лозовій. У більшості інших районів — Харкові, Золочеві, Богодухові, Коломаці, Берестині, Великому Бурлуці та Ізюмі — діє надзвичайний (п'ятий) клас. Рятувальники закликають жителів бути максимально обережними з вогнем на відкритих територіях.

Прогноз на 27–30 серпня

Короткочасне зниження температури поступатиметься місцем поступовому потеплінню під кінець літа:

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27 серпня: передбачається мінлива хмарність, місцями пройде короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Нічна температура становитиме +12…+17 °С, а вдень очікується +21…+26 °С.

28 серпня: збережеться мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Вночі прогнозують +11…+16 °С, вдень повітря прогріється до +22…+27 °С.

29 серпня: очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+15 °С, а вдень стовпчики термометрів покажуть +24…+29 °С.

30 серпня: у регіоні утримуватиметься мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південний, 5–10 м/с. Вночі очікується +11…+16 °С, а вдень повітря прогріється до по-справжньому літніх +25…+30 °С.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині школи готують до нового навчального року з урахуванням безпекової ситуації. У Лозовій у вересні відкриють підземну школу для близько 650 дітей. Вона працюватиме у дві зміни та матиме необхідні умови для навчання. Ще одне укриття підготували в ліцеї Олексіївської громади, де зможуть навчатися понад 250 школярів.

Також Новини.LIVE писали, що мер Харкова Ігор Терехов привітав українців із 35-ю річницею Незалежності. Він наголосив, що свобода, мир і право самостійно визначати майбутнє країни мають для українців особливу ціну. За його словами, саме за можливість жити у своїй державі та будувати її майбутнє триває боротьба. Він також побажав Україні вистояти та розвиватися.