Погода в Харькове 26 августа: умеренная жара и локальные дожди

Люди на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харьковской области сохранится комфортная летняя погода. В среду в регионе прогнозируются умеренные температуры воздуха и местами небольшие осадки, однако синоптики отмечают, что уже в конце августа жара снова начнёт возвращаться.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз на 26 августа

В среду, 26 августа, в Харьковской области ожидается переменная облачность. Ветер будет северо-западным со скоростью 5–10 м/с.

По области: ночью без существенных осадков, температура воздуха составит +11…+16 °С. Днем в южной половине области местами пройдет небольшой дождь, на остальной территории — без существенных осадков. Столбики термометров поднимутся до +22…+27 °С.

В Харькове: ночная температура будет в пределах +11…+13 °С. Днем ожидается погода без значительных осадков, а воздух прогреется до +25…+27 °С.

Пожарная опасность в регионе

Несмотря на вероятность локальных дождей, ситуация с пожарной опасностью в области 26 августа остается крайне напряженной. Согласно данным синоптиков, длительная чрезвычайная (наивысший уровень) опасность зафиксирована в Слобожанском и Лозовой. В большинстве других районов — Харькове, Золочеве, Богодухове, Коломаке, Берестине, Великом Бурлуке и Изюме — действует чрезвычайный (пятый) класс. Спасатели призывают жителей быть максимально осторожными с огнем на открытых территориях.

Прогноз на 27–30 августа

Кратковременное понижение температуры сменится постепенным потеплением к концу лета:

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27 августа: ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Ночная температура составит +12…+17 °С, а днем ожидается +21…+26 °С.

28 августа: сохранится переменная облачность без значительных осадков. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Ночью прогнозируется +11…+16 °С, днём воздух прогреется до +22…+27 °С.

29 августа: ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +10…+15 °С, а днем столбики термометров покажут +24…+29 °С.

30 августа: в регионе сохранится переменная облачность без значительных осадков. Ветер южный, 5–10 м/с. Ночью ожидается +11…+16 °С, а днем воздух прогреется до по-настоящему летних +25…+30 °С.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области школы готовятся к новому учебному году с учётом ситуации с безопасностью. В Лозовой в сентябре откроют подземную школу для около 650 детей. Она будет работать в две смены и будет иметь необходимые условия для обучения. Еще одно укрытие подготовили в лицее Алексеевской общины, где смогут учиться более 250 школьников.

Также Новини.LIVE писали, что мэр Харькова Игорь Терехов поздравил украинцев с 35-й годовщиной Независимости. Он подчеркнул, что свобода, мир и право самостоятельно определять будущее страны имеют для украинцев особую ценность. По его словам, именно за возможность жить в своём государстве и строить его будущее продолжается борьба. Он также пожелал Украине выстоять и развиваться.