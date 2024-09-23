Прогноз погоди у Харкові — літня спека не відступає

Мешканці Харкова гуляють по вулиці. Фото: ІНФОсіті

Прогноз погоди у Харкові та області обіцяє у вівторок, 24 вересня, теплу на комфортну температуру повітря, яка коливатиметься в межах +21...+26 °С. Очікується мінлива хмарність, проте обійдеться без опадів.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз погоди від Meteoprog. Фото: скриншот

Погода на Харківщині 24 вересня

У Харківській області завтра очікується мінлива хмарність. Обійдеться без опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі +6...+11 °С;

вдень +21...+26 °С.

Погода в Харкові 24 вересня

У Харкові також обійдеться без опадів, але також із мінливою хмарністю.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +8...+10 °С;

вдень +24...+26 °С.

Погода на Харківщині. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що завдяки впливу антициклону 24 вересня збережеться тепла погода у більшості областей.

Також синоптики попереджали про похолодання, яке поступово прийде в Україну.