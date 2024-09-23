Прогноз погоди у Харкові — літня спека не відступає

На Харківщину повертається літня спека — синоптики здивували прогнозом на завтра
Прогноз погоди у Харкові та області обіцяє у вівторок, 24 вересня, теплу на комфортну температуру повітря, яка коливатиметься в межах +21...+26 °С. Очікується мінлива хмарність, проте обійдеться без опадів.
Про це повідомляє Meteoprog.
Погода на Харківщині 24 вересня
У Харківській області завтра очікується мінлива хмарність. Обійдеться без опадів.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі +6...+11 °С;
- вдень +21...+26 °С.
Погода в Харкові 24 вересня
У Харкові також обійдеться без опадів, але також із мінливою хмарністю.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі +8...+10 °С;
- вдень +24...+26 °С.
Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич заявляв, що завдяки впливу антициклону 24 вересня збережеться тепла погода у більшості областей.
Також синоптики попереджали про похолодання, яке поступово прийде в Україну.
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