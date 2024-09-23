Прогноз погоды в Харькове — летняя жара не отступает

Жители Харькова гуляют по улице. Фото: ИНФОСИТИ

Прогноз погоды в Харькове и области обещает во вторник, 24 сентября, теплую на комфортную температуру воздуха, которая будет колебаться в пределах +21...+26°С. Ожидается переменная облачность, но обойдется без осадков.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Прогноз погоды от Meteoprog. Фото: скриншот

Погода в Харьковской области 24 сентября

В Харьковской области завтра ожидается переменная облачность. Обойдется без осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью +6...+11 °С;

днем +21...+26 °С.

Погода в Харькове 24 сентября

В Харькове также обойдется без осадков, но с переменной облачностью.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +8...+10 °С;

днем +24...+26 °С.

Погода в Харьковской области. Фото: скриншот

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что благодаря влиянию антициклона 24 сентября сохранится теплая погода в большинстве областей.

Также синоптики предупреждали о похолодании, которое постепенно придет в Украину.