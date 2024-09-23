Прогноз погоды в Харькове — летняя жара не отступает

В Харьковскую область возвращается летняя жара — синоптики удивили прогнозом на завтра
Прогноз погоды в Харькове и области обещает во вторник, 24 сентября, теплую на комфортную температуру воздуха, которая будет колебаться в пределах +21...+26°С. Ожидается переменная облачность, но обойдется без осадков.
Об этом сообщает Meteoprog.
Погода в Харьковской области 24 сентября
В Харьковской области завтра ожидается переменная облачность. Обойдется без осадков.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +6...+11 °С;
- днем +21...+26 °С.
Погода в Харькове 24 сентября
В Харькове также обойдется без осадков, но с переменной облачностью.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +8...+10 °С;
- днем +24...+26 °С.
Напомним, синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что благодаря влиянию антициклона 24 сентября сохранится теплая погода в большинстве областей.
Также синоптики предупреждали о похолодании, которое постепенно придет в Украину.
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