Україна
На Харківщину прийдуть заморозки — прогноз погоди на завтра

На Харківщину прийдуть заморозки — прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 14:58
Прогноз погоди у Харкові та області на 14 жовтня
Осіння погода у Харкові. Фото: Редпост

У вівторок, 14 жовтня, в Харкові та області очікується прохолодна осіння погода з хмарністю та невеликими опадами. Місцями можливі заморозки.

Про це повідомляють у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Читайте також:

Прогноз погоди в Харкові та області на 14 жовтня

За прогнозом синоптиків, по області буде хмарно з проясненнями. Вночі істотних опадів не прогнозується, а вранці та вдень можливий невеликий дощ. Вітер південно-західний, швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1…+6 °С, місцями на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0…-3 °С, вдень повітря прогріється до +7…+12 °С.

У Харкові погода буде подібною — вночі без істотних опадів, а вранці та вдень можливий невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі триматиметься в межах +2…+4 °С, на поверхні ґрунту можливі заморозки 0…-3 °С, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +8…+10 °С.

Нагадаємо, синоптики попереджали про мороз і мокрий сніг в деяких регіонах України 13 жовтня.

А також ми повідомляли, якою буде погода в Україні протягом усього тижня.

погода Харків Харківська область прогноз погоди заморозки
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
