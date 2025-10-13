Видео
Україна
На Харьковщину придут заморозки — прогноз погоды на завтра

На Харьковщину придут заморозки — прогноз погоды на завтра

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 14:58
Прогноз погоды в Харькове и области на 14 октября
Осенняя погода в Харькове. Фото: Редпост

Во вторник, 14 октября, в Харькове и области ожидается прохладная осенняя погода с облачностью и небольшими осадками. Местами возможны заморозки.

Об этом сообщают в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Читайте также:

Прогноз погоды в Харькове и области на 14 октября

По прогнозу синоптиков, по области будет облачно с прояснениями. Ночью существенных осадков не прогнозируется, а утром и днем возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +1...+6 °С, местами на поверхности почвы ожидаются заморозки 0...-3 °С, днем воздух прогреется до +7...+12 °С.

В Харькове погода будет подобной — ночью без существенных осадков, а утром и днем возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет держаться в пределах +2...+4 °С, на поверхности почвы возможны заморозки 0... -3 °С, днем столбики термометров поднимутся до +8...+10 °С.

Напомним, синоптики предупреждали о морозе и мокром снеге в некоторых регионах Украины 13 октября.

А также мы сообщали, какой будет погода в Украине в течение всей недели.

погода Харьков Харьковская область прогноз погоды заморозки
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
