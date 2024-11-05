Прогноз погоди на Харківщині 5 листопада — очікується сніг

На Харківщину знову впадуть сніги — прогноз синоптиків на завтра
У Харківській області очікується прохолодна погода. Мешканцям регіону доведеться зіштовхнутися зі снігами та дощами.
Про це повідомили у Харківському регіональному центрі гідрометеорології.
Погода в Харківській області 6 листопада
У Харківської області очікується хмарна погода. Вночі можливі опади, а саме дощі з мокрим снігом. На дорогах місцями може бути ожеледиця. Також існує загроза туману.
Вітер західний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря в області:
- вночі від -2...+3 °С;
- вдень +1...+6 °С.
Температура повітря в місті:
- вночі 0...+2 °С;
- вдень +4...+6 °С.
Вітер очікується західний, 7 - 12 м/с.
Вночі можливі невеликі опади з дощем. Вдень можливий невеликий дощ.
Нагадаємо, 6 листопада у Львові та області очікують мінливу хмарність. Водіям варто бути обачними — через морозну ніч на окремих ділянках доріг можлива ожеледиця.
Також регіони, куди завтра прийде похолодання, назвала синоптик Наталка Діденко.
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