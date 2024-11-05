Прогноз погоди на Харківщині 5 листопада — очікується сніг

Жінка в дощовику переходить засніжену дорогу. Фото: AFP

У Харківській області очікується прохолодна погода. Мешканцям регіону доведеться зіштовхнутися зі снігами та дощами.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі гідрометеорології.

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Погода в Харківській області 6 листопада

У Харківської області очікується хмарна погода. Вночі можливі опади, а саме дощі з мокрим снігом. На дорогах місцями може бути ожеледиця. Також існує загроза туману.

Вітер західний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря в області:

вночі від -2...+3 °С;

вдень +1...+6 °С.

Температура повітря в місті:

вночі 0...+2 °С;

вдень +4...+6 °С.

Вітер очікується західний, 7 - 12 м/с.

Вночі можливі невеликі опади з дощем. Вдень можливий невеликий дощ.

Погода у Харківській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, 6 листопада у Львові та області очікують мінливу хмарність. Водіям варто бути обачними — через морозну ніч на окремих ділянках доріг можлива ожеледиця.

Також регіони, куди завтра прийде похолодання, назвала синоптик Наталка Діденко.