Прогноз погоды в Харьковской области 5 ноября — ожидается снег.

На Харьковщину снова упадут снега — прогноз синоптиков на завтра
В Харьковской области ожидается прохладная погода. Жителям региона придется столкнуться со снегами и дождями.
Об этом сообщили в Харьковском региональном центре гидрометеорологии.
Погода в Харьковской области 6 ноября
В Харьковской области ожидается облачная погода. Ночью возможны осадки, а именно дожди с мокрым снегом. На дорогах местами может быть гололедица. Также существует опасность тумана.
Ветер западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха в области:
- ночью от -2...+3 °С;
- днем +1...+6 °С.
Температура воздуха в городе:
- ночью 0...+2 °С;
- днем +4...+6 °С.
Ветер ожидается западный, 7-12 м/с.
Ночью возможны небольшие осадки с дождем. Днем возможен небольшой дождь.
Напомним, 6 ноября во Львове и области ожидают переменную облачность. Водителям следует быть осмотрительными — из-за морозной ночи на отдельных участках дорог возможна гололедица.
Также регионы, куда завтра придет похолодание, назвала синоптик Наталья Диденко.
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