Прогноз погоды в Харьковской области 5 ноября — ожидается снег.

Женщина в дождевике переходит снежную дорогу. Фото: AFP

В Харьковской области ожидается прохладная погода. Жителям региона придется столкнуться со снегами и дождями.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода в Харьковской области 6 ноября

В Харьковской области ожидается облачная погода. Ночью возможны осадки, а именно дожди с мокрым снегом. На дорогах местами может быть гололедица. Также существует опасность тумана.

Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в области:

ночью от -2...+3 °С;

днем +1...+6 °С.

Температура воздуха в городе:

ночью 0...+2 °С;

днем +4...+6 °С.

Ветер ожидается западный, 7-12 м/с.

Ночью возможны небольшие осадки с дождем. Днем возможен небольшой дождь.

Погода в Харьковской области. Фото: скриншот

Напомним, 6 ноября во Львове и области ожидают переменную облачность. Водителям следует быть осмотрительными — из-за морозной ночи на отдельных участках дорог возможна гололедица.

Также регионы, куда завтра придет похолодание, назвала синоптик Наталья Диденко.