FPV-дрони зірвали підвезення особового складу військ РФ на Куп’янщині

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: 77 окрема аеромобільна Наддніпрянська бригада ДШВ ЗСУ

На Куп’янському напрямку ворог зробив спробу підвезти особовий склад до передових позицій фронту із використанням мототехніки. Проте операція зазнала невдачі завдяки скоординованим діям українських військовослужбовців.

Кадрами знищення ворога поділились у 77-й окремій аеромобільній Наддніпрянській бригаді ДШВ ЗСУ.

Пілоти FPV-дронів у тісній взаємодії з аеророзвідкою оперативно виявили колону та знищили як техніку противника, так і живу силу, не дозволивши окупантам закріпитися в нашій зоні відповідальності.

Знищення мототехніки. Фото: кадр з відео

"Застосування технологій у сучасній війні дозволяє десантникам бути на крок попереду ворога, збивати розвідувальні БпЛА, уражати техніку та особовий склад, не даючи здійснити просування противника у нашій зоні відповідальності", — зауважили військові.

Нагадаємо, нещодавно українські захисники успішно атакували і знищили російську БМ-30 "Смерч".

Додамо, що тактика пересувань російських військ малими групами — не нова. Так нещодавно прикордонники виявили російську ворожу техніку на Запорізькому напрямку.