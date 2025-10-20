Відео
Головна Харків На Куп’янщині FPV-дрони зірвали підвезення військ РФ — відео

На Куп’янщині FPV-дрони зірвали підвезення військ РФ — відео

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 09:50
Оновлено: 10:19
FPV-дрони зірвали підвезення особового складу військ РФ на Куп’янщині
Військовослужбовець ЗСУ. Фото: 77 окрема аеромобільна Наддніпрянська бригада ДШВ ЗСУ

На Куп’янському напрямку ворог зробив спробу підвезти особовий склад до передових позицій фронту із використанням мототехніки. Проте операція зазнала невдачі завдяки скоординованим діям українських військовослужбовців.

Кадрами знищення ворога поділились у 77-й окремій аеромобільній Наддніпрянській бригаді ДШВ ЗСУ.

Читайте також:

Українські війська знищили російських окупантів на Куп'янщині

Пілоти FPV-дронів у тісній взаємодії з аеророзвідкою оперативно виявили колону та знищили як техніку противника, так і живу силу, не дозволивши окупантам закріпитися в нашій зоні відповідальності.

null
Знищення мототехніки. Фото: кадр з відео

"Застосування технологій у сучасній війні дозволяє десантникам бути на крок попереду ворога, збивати розвідувальні БпЛА, уражати техніку та особовий склад, не даючи здійснити просування противника у нашій зоні відповідальності", — зауважили військові. 

Нагадаємо, нещодавно українські захисники успішно атакували і знищили російську БМ-30 "Смерч".

Додамо, що тактика пересувань російських військ малими групами — не нова. Так нещодавно прикордонники виявили російську ворожу техніку на Запорізькому напрямку.

російські війська Харківська область Куп'янськ дрони війна
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
