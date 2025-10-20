FPV-дрони зірвали підвезення особового складу військ РФ на Куп’янщині

На Куп’янщині FPV-дрони зірвали підвезення військ РФ — відео
На Куп’янському напрямку ворог зробив спробу підвезти особовий склад до передових позицій фронту із використанням мототехніки. Проте операція зазнала невдачі завдяки скоординованим діям українських військовослужбовців.
Кадрами знищення ворога поділились у 77-й окремій аеромобільній Наддніпрянській бригаді ДШВ ЗСУ.
Українські війська знищили російських окупантів на Куп'янщині
Пілоти FPV-дронів у тісній взаємодії з аеророзвідкою оперативно виявили колону та знищили як техніку противника, так і живу силу, не дозволивши окупантам закріпитися в нашій зоні відповідальності.
"Застосування технологій у сучасній війні дозволяє десантникам бути на крок попереду ворога, збивати розвідувальні БпЛА, уражати техніку та особовий склад, не даючи здійснити просування противника у нашій зоні відповідальності", — зауважили військові.
Нагадаємо, нещодавно українські захисники успішно атакували і знищили російську БМ-30 "Смерч".
Додамо, що тактика пересувань російських військ малими групами — не нова. Так нещодавно прикордонники виявили російську ворожу техніку на Запорізькому напрямку.
