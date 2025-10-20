Видео
Армия
На Купянщине FPV-дроны сорвали подвоз войск РФ — видео

На Купянщине FPV-дроны сорвали подвоз войск РФ — видео

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 09:50
обновлено: 10:19
FPV-дроны сорвали подвоз личного состава войск РФ на Купянщине
Военнослужащий ВСУ. Фото: 77 отдельная аэромобильная Надднепрянская бригада ДШВ ВСУ

На Купянском направлении враг предпринял попытку подвезти личный состав к передовым позициям фронта с использованием мототехники. Однако операция потерпела неудачу благодаря скоординированным действиям украинских военнослужащих.

Кадрами уничтожения врага поделились в 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригаде ДШВ ВСУ.

Украинские войска уничтожили российских оккупантов на Купянщине

Пилоты FPV-дронов в тесном взаимодействии с аэроразведкой оперативно обнаружили колонну и уничтожили как технику противника, так и живую силу, не позволив оккупантам закрепиться в нашей зоне ответственности.

null
Уничтожение мототехники. Фото: кадр из видео

"Применение технологий в современной войне позволяет десантникам быть на шаг впереди врага, сбивать разведывательные БпЛА, поражать технику и личный состав, не давая осуществить продвижение противника в нашей зоне ответственности", — отметили военные.

Напомним, недавно украинские защитники успешно атаковали и уничтожили российскую БМ-30 "Смерч".

Добавим, что тактика передвижений российских войск малыми группами — не нова. Так недавно пограничники обнаружили российскую вражескую технику на Запорожском направлении.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
