FPV-дроны сорвали подвоз личного состава войск РФ на Купянщине

На Купянщине FPV-дроны сорвали подвоз войск РФ — видео
На Купянском направлении враг предпринял попытку подвезти личный состав к передовым позициям фронта с использованием мототехники. Однако операция потерпела неудачу благодаря скоординированным действиям украинских военнослужащих.
Кадрами уничтожения врага поделились в 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригаде ДШВ ВСУ.
Украинские войска уничтожили российских оккупантов на Купянщине
Пилоты FPV-дронов в тесном взаимодействии с аэроразведкой оперативно обнаружили колонну и уничтожили как технику противника, так и живую силу, не позволив оккупантам закрепиться в нашей зоне ответственности.
"Применение технологий в современной войне позволяет десантникам быть на шаг впереди врага, сбивать разведывательные БпЛА, поражать технику и личный состав, не давая осуществить продвижение противника в нашей зоне ответственности", — отметили военные.
Напомним, недавно украинские защитники успешно атаковали и уничтожили российскую БМ-30 "Смерч".
Добавим, что тактика передвижений российских войск малыми группами — не нова. Так недавно пограничники обнаружили российскую вражескую технику на Запорожском направлении.
Читайте Новини.LIVE!