Новорічна ялинка з'явилась на станції "Університет" у Харкові

На одній зі станцій метро в Харкові встановили ялинку — фото
В метро у Харкові вже панує святкова атмосфера. Місто готується до Нового року. На одній зі станцій вже встановили ялинку.
Про це повідомили на сторінці комунального підприємства "Центральний парк" в Telegram.
В Харкові у метро з'явилась новорічна ялинка
Святкову зелену красуню встановили на станції "Університет". Ялинка прикрашена милими вогнями, а на самому вершечку красується зірка. Тепер харків'яни та гості міста зможуть відчути справжню новорічну атмосферу.
"Спільно з фахівцями метрополітену підключили та перевірили святкову ілюмінацію та декор", — йдеться у повідомленні.
На цьому зупинятись не збираються. Як зазначили на сторінці комунального підприємства, наступного тижня планують додати зимові інсталяції для гарного настрою відвідувачів харківської підземки.
Нагадаємо, у столиці 6 грудня встановлять новорічну ялинку. Символічно її відкриють у День Святого Миколая. Цього року вона буде прикрашена у біло-блакитних кольорах.
Зараз популярними стали сучасні мінімалістичні прикраси для ялинки. Мало хто знає, що старовинні іграшки, які зберігаються у наших бабусь і дідусів, можуть коштувати великих грошей.
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