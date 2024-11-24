Новорічна ялинка з'явилась на станції "Університет" у Харкові

Новорічна ялинка на станції метро "Університет" у Харкові. Фото: Центральний парк Харкова

В метро у Харкові вже панує святкова атмосфера. Місто готується до Нового року. На одній зі станцій вже встановили ялинку.

Про це повідомили на сторінці комунального підприємства "Центральний парк" в Telegram.

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Святкову зелену красуню встановили на станції "Університет". Ялинка прикрашена милими вогнями, а на самому вершечку красується зірка. Тепер харків'яни та гості міста зможуть відчути справжню новорічну атмосферу.

"Спільно з фахівцями метрополітену підключили та перевірили святкову ілюмінацію та декор", — йдеться у повідомленні.

Новорічна ялинка в метро у Харкові. Фото: Центральний парк Харкова

На цьому зупинятись не збираються. Як зазначили на сторінці комунального підприємства, наступного тижня планують додати зимові інсталяції для гарного настрою відвідувачів харківської підземки.

Ялинка на станції метро "Університет" у Харкові. Фото: Центральний парк Харкова

Нагадаємо, у столиці 6 грудня встановлять новорічну ялинку. Символічно її відкриють у День Святого Миколая. Цього року вона буде прикрашена у біло-блакитних кольорах.

Зараз популярними стали сучасні мінімалістичні прикраси для ялинки. Мало хто знає, що старовинні іграшки, які зберігаються у наших бабусь і дідусів, можуть коштувати великих грошей.