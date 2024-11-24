Новогодняя елка появилась на станции "Университет" в Харькове

На одной из станций метро в Харькове установили елку — фото
В метро в Харькове уже царит праздничная атмосфера. Город готовится к Новому году. На одной из станций уже установили елку.
Об этом сообщили на странице коммунального предприятия "Центральный парк" в Telegram.
В Харькове у метро появилась новогодняя елка
Праздничную зеленую красавицу установили на станции "Университет". Елка украшена милыми огнями, а на самой верхушке красуется звезда. Теперь харьковчане и гости города смогут ощутить настоящую новогоднюю атмосферу.
"Совместно со специалистами метрополитена подключили и проверили праздничную иллюминацию и декор", — говорится в сообщении.
На этом останавливаться не собираются. Как отметили на странице коммунального предприятия, на следующей неделе планируют добавить зимние инсталляции для хорошего настроения посетителей харьковской подземки.
Напомним, в столице 6 декабря установят новогоднюю елку. Символически ее откроют в День Святого Николая. В этом году она будет украшена в бело-голубых цветах.
Сейчас популярны современные минималистические украшения для елки. Мало кто знает, что старинные игрушки, которые хранятся у наших бабушек и дедушек, могут стоить больших денег.
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