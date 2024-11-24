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На одной из станций метро в Харькове установили елку — фото

24 ноября 2024 16:27
Ольга Антоновская - редактор
Новогодняя елка появилась на станции "Университет" в Харькове
Новогодняя елка на станции метро "Университет" в Харькове. Фото: Центральный парк Харькова
Ольга Антоновская - редактор

В метро в Харькове уже царит праздничная атмосфера. Город готовится к Новому году. На одной из станций уже установили елку.

Об этом сообщили на странице коммунального предприятия "Центральный парк" в Telegram.

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В Харькове у метро появилась новогодняя елка

Праздничную зеленую красавицу установили на станции "Университет". Елка украшена милыми огнями, а на самой верхушке красуется звезда. Теперь харьковчане и гости города смогут ощутить настоящую новогоднюю атмосферу.

"Совместно со специалистами метрополитена подключили и проверили праздничную иллюминацию и декор", — говорится в сообщении.

Новогодняя елка в Харькове
Новогодняя елка в метро в Харькове. Фото: Центральный парк Харькова

На этом останавливаться не собираются. Как отметили на странице коммунального предприятия, на следующей неделе планируют добавить зимние инсталляции для хорошего настроения посетителей харьковской подземки.

Новогодняя елка в метро в Харькове
Елка на станции метро "Университет" в Харькове. Фото: Центральный парк Харькова

Напомним, в столице 6 декабря установят новогоднюю елку. Символически ее откроют в День Святого Николая. В этом году она будет украшена в бело-голубых цветах.

Сейчас популярны современные минималистические украшения для елки. Мало кто знает, что старинные игрушки, которые хранятся у наших бабушек и дедушек, могут стоить больших денег.

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16:27 На одной из станций метро в Харькове установили елку — фото

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