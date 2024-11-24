Новогодняя елка появилась на станции "Университет" в Харькове

Новогодняя елка на станции метро "Университет" в Харькове. Фото: Центральный парк Харькова

В метро в Харькове уже царит праздничная атмосфера. Город готовится к Новому году. На одной из станций уже установили елку.

Об этом сообщили на странице коммунального предприятия "Центральный парк" в Telegram.

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Праздничную зеленую красавицу установили на станции "Университет". Елка украшена милыми огнями, а на самой верхушке красуется звезда. Теперь харьковчане и гости города смогут ощутить настоящую новогоднюю атмосферу.

"Совместно со специалистами метрополитена подключили и проверили праздничную иллюминацию и декор", — говорится в сообщении.

Новогодняя елка в метро в Харькове. Фото: Центральный парк Харькова

На этом останавливаться не собираются. Как отметили на странице коммунального предприятия, на следующей неделе планируют добавить зимние инсталляции для хорошего настроения посетителей харьковской подземки.

Елка на станции метро "Университет" в Харькове. Фото: Центральный парк Харькова

Напомним, в столице 6 декабря установят новогоднюю елку. Символически ее откроют в День Святого Николая. В этом году она будет украшена в бело-голубых цветах.

Сейчас популярны современные минималистические украшения для елки. Мало кто знает, что старинные игрушки, которые хранятся у наших бабушек и дедушек, могут стоить больших денег.