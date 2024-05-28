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На Салтівці у Харкові чоловік обкрадав зруйновані будинки

28 травня 2024 13:26
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
В Харкові судили чоловіка, який обкрадав квартири на Салтівці
Затриманий грабіжник у Харкові. Фото: Харківська обласна прокуратура
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

У Харкові засудили до шести років в'язниці чоловіка, який обкрадав житлові будинки, раніше зруйновані у районі Салтівка. Прокурори довели, що він з 2023 року виносив майно по вулиці Метробудівників та Наталії Ужвій, що на Північній Салтівці у Харкові. 

Про це інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури у вівторок, 28 травня.

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"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 31-річного чоловіка за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України). Йому призначено покарання у виді шести років позбавлення волі", — написали у пресслужбі прокуратури.

Прокуратурі вдалось довести, що чоловік, починаючи із 2023 року, проникав у зруйновані будинки в Харкові та забирав звідти майно, яке залишилось після того, як господарі покинули житло.

"Користуючись тим, що житло зазнало суттєвих пошкоджень та руйнувань від постійних російських обстрілів, він забирав з собою все вціліле майно власників. Серед них: лічильники, крани, телевізор, кухонне приладдя, системний блок та інше", — повідомили у харківській прокуратурі. 

28 лютого 2024 року правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України. Варто відзначити, що під час судового засідання чоловік повністю визнав свою вину. 

Тепер він проведе шість років у в'язниці, але поки проходить термін для подання апеляції. 

Нагадаємо, президент Зеленський повідомив, що на Харківщині ЗСУ взяли під вогневий контроль території, куди зайшли окупанти. 

Після російської ракетної атаки на Харків 23 травня у місцевій друкарні згоріло понад 50 тисяч книжок. Тепер через таку втрату українським школярам може бракувати підручників. 

Харків
поліція
пограбування
Салтівка
війна в Україні

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