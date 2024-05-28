В Харькове судили мужчину, который обворовывал квартиры на Салтовке

Задержанный грабитель в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове приговорили к шести годам тюрьмы мужчину, который обворовывал жилые дома, ранее разрушенные в районе Салтовка. Прокуроры доказали, что он с 2023 года выносил имущество по улице Метростроителей и Натальи Ужвий на Северной Салтовке в Харькове.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры во вторник, 28 мая.

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"За поддержание публичного обвинения прокурорами Киевской окружной прокуратуры г. Харькова суд признал виновным 31-летнего мужчину по факту кражи, совершенной в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины). Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы", — написали в пресс-службе прокуратуры.

Прокуратуре удалось доказать, что мужчина, начиная с 2023 года, проникал в разрушенные дома в Харькове и забирал оттуда имущество, которое осталось после того, как хозяева покинули жилье.

"Пользуясь тем, что жилье получило существенные повреждения и разрушения от постоянных российских обстрелов, он забирал с собой все уцелевшее имущество владельцев. Среди них: счетчики, краны, телевизор, кухонные принадлежности, системный блок и прочее", — сообщили в харьковской прокуратуре.

28 февраля 2024 года правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК РФ. Следует отметить, что во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину.

Теперь он проведет шесть лет в тюрьме, но пока проходит срок подачи апелляции.

Напомним, Президент Зеленский сообщил, что на Харьковщине ВСУ взяли под огневой контроль территории, куда зашли оккупанты.

После российской ракетной атаки на Харьков 23 мая в местной типографии сгорело более 50 тысяч книг. Теперь из-за такой потери украинским школьникам может не хватать учебников.