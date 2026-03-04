Відео
Головна Харків На скільки зросли ціни на бензин у Харкові

На скільки зросли ціни на бензин у Харкові

Дата публікації: 4 березня 2026 23:07
Скільки коштує бензин у Харкові 4 березня
Люди заправляють автівки на АЗС. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

На тлі загострення ситуації на Близькому Сході в Україні продовжують зростати ціни на пальне, і Харків не став винятком. Вартість бензину на місцевих АЗС поступово підвищується, реагуючи на коливання ринку та загальну нестабільність.

Про це інформує Новини.LIVE у середу, 4 березня.

Читайте також:

Ціни на Пальне у Харкові 4 березня

Станом на 4 березня 2026 року в Харківській області зафіксовано зростання середніх цін на всі основні види пального.

Бензин А-95 преміум коштує в середньому 70,48 грн за літр, що на 2,00 грн більше (+2,921%).

Звичайний бензин А-95 подорожчав на 1,96 грн (+3,069%) — до 65,98 грн за літр.

Вартість бензину А-92 зросла на 2,00 грн (+3,262%) і становить 63,32 грн за літр.

Дизельне пальне додало 2,21 грн (+3,463%) — середня ціна складає 66,16 грн за літр.

Найменше зросла ціна на автомобільний газ: +0,62 грн (+1,609%). Наразі він коштує 38,85 грн за літр.

Таким чином, за добу в регіоні зафіксовано помітне підвищення вартості бензину та дизеля, тоді як газ подорожчав менш відчутно.

Ціни на АЗС Харківщини сьогодні

Ціни на бензин у Харкові 4 березня
Скриншот цін на пальне 4 березня/Мінфін

Середні ціни на пальне по областях України 4 березня

Ціни на пальне в Україні 4 березня
Скриншот цін на пальне/Мінфін

Зростання цін на пальну в Україні — що відомо

Експерт Олег Пендзин прогнозує, що ціни на бензин А-95 в Україні можуть піднятися ще приблизно на 10 гривень, але за певних умов.

Попри поширені чутки про можливий дефіцит пального, експерт Сергій Куюн запевняє, що нестачі бензину на українських заправках не передбачається.

Водночас Дмитро Льоушкін, засновник групи компаній Prime, прогнозує зростання цін на пальне через можливий ажіотаж на ринку, тож дешевшати бензин найближчим часом не буде.

Харків бензин АЗС Харківська область пальне Ціни на пальне заправка
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
