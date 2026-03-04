Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Актуальные цены на бензин в Харькове

Актуальные цены на бензин в Харькове

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 23:07
Цены на бензин в Харькове 4 марта 2026
Люди заправляют машины на АЗС. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке в Украине продолжается рост цен на топливо, и Харьков ощущает это на заправках. Бензин на местных АЗС постепенно дорожает из‑за рыночной нестабильности.

Об этом информирует Новини.LIVE в среду, 4 марта.

Реклама
Читайте также:

Цены на топливо в Харькове 4 марта

По состоянию на 4 марта 2026 года в Харьковской области зафиксирован рост средних цен на все основные виды топлива.

Бензин А-95 премиум стоит в среднем 70,48 грн за литр, что на 2,00 грн больше (+2,921%).

Обычный бензин А-95 подорожал на 1,96 грн (+3,069%) — до 65,98 грн за литр.

Стоимость бензина А-92 выросла на 2,00 грн (+3,262%) и составляет 63,32 грн за литр.

Дизельное топливо прибавило 2,21 грн (+3,463%) — средняя цена составляет 66,16 грн за литр.

Меньше всего выросла цена на автомобильный газ: +0,62 грн (+1,609%). Сейчас он стоит 38,85 грн за литр.

Таким образом, за сутки в регионе зафиксировано заметное повышение стоимости бензина и дизеля, тогда как газ подорожал менее ощутимо.

Цены на АЗС Харьковщины сегодня

Ціни на бензин у Харкові 4 березня
Скриншот цен на топливо 4 марта/Минфин

Средние цены на топливо по областям Украины 4 марта

Ціни на пальне в Україні 4 березня
Скриншот цен на топливо/Минфин

Рост цен на топливо в Украине — что известно

Эксперт Олег Пендзин прогнозирует, что цены на бензин А-95 в Украине могут подняться еще примерно на 10 гривен, но при определенных условиях.

Несмотря на распространенные слухи о возможном дефиците топлива, эксперт Сергей Куюн уверяет, что недостатка бензина на украинских заправках не предвидится.

В то же время Дмитрий Леушкин, основатель группы компаний Prime, прогнозирует рост цен на топливо из-за возможного ажиотажа на рынке, поэтому дешеветь бензин в ближайшее время не будет.

Харьков бензин АЗС Харьковская область топливо Цены на топливо заправка
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации