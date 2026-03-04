Цены на бензин в Харькове 4 марта 2026

Люди заправляют машины на АЗС. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке в Украине продолжается рост цен на топливо, и Харьков ощущает это на заправках. Бензин на местных АЗС постепенно дорожает из‑за рыночной нестабильности.

4 марта

Цены на топливо в Харькове 4 марта

По состоянию на 4 марта 2026 года в Харьковской области зафиксирован рост средних цен на все основные виды топлива.

Бензин А-95 премиум стоит в среднем 70,48 грн за литр, что на 2,00 грн больше (+2,921%).

Обычный бензин А-95 подорожал на 1,96 грн (+3,069%) — до 65,98 грн за литр.

Стоимость бензина А-92 выросла на 2,00 грн (+3,262%) и составляет 63,32 грн за литр.

Дизельное топливо прибавило 2,21 грн (+3,463%) — средняя цена составляет 66,16 грн за литр.

Меньше всего выросла цена на автомобильный газ: +0,62 грн (+1,609%). Сейчас он стоит 38,85 грн за литр.

Таким образом, за сутки в регионе зафиксировано заметное повышение стоимости бензина и дизеля, тогда как газ подорожал менее ощутимо.

Цены на АЗС Харьковщины сегодня

Средние цены на топливо по областям Украины 4 марта

Рост цен на топливо в Украине — что известно

Эксперт Олег Пендзин прогнозирует, что цены на бензин А-95 в Украине могут подняться еще примерно на 10 гривен, но при определенных условиях.

Несмотря на распространенные слухи о возможном дефиците топлива, эксперт Сергей Куюн уверяет, что недостатка бензина на украинских заправках не предвидится.

В то же время Дмитрий Леушкин, основатель группы компаний Prime, прогнозирует рост цен на топливо из-за возможного ажиотажа на рынке, поэтому дешеветь бензин в ближайшее время не будет.