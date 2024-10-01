НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу Романа Шабанова

Проректор харківського вишу Роман Шабанов. Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук проректора харківського вишу Романа Шабанова. Його підозрюють у привласненні 12 мільйонів гривень.

Про це повідомив Олег Новіков з посиланням на НАБУ в понеділок, 30 вересня.

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Проректора Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди та директора харківського електротехнічного заводу "Енергоміра" Романа Шабанова підозрюють у причетності до справи, яка стосується колишнього виконувача обов'язків генерального директора "Харківобленерго" Костянтина Логвиненка.

До того ж, власником цього заводу є білоруське підприємство ТОВ "Фаніпольскій завод вимірювальних приладів "Енергоміра", яке пов'язано з російською фірмою АТ "Електротехнічні заводи "Енергоміра" і входить до російського концерну "Енергомера".

За версією слідства, йдеться про незаконне заволодіння 12,5 мільйонами гривень та спробу привласнити ще 120 мільйонів гривень.

Нагадаємо, що працівники НАБУ та САП викрили незаконну схему заволодіння електроенергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та виведення коштів, які отримали від її продажу. Держрегулятору завдано збитків у розмірі 716 млн грн.

У січні 2024 року Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту Михайла Кіпермана.