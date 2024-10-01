НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза Романа Шабанова

Проректор харьковского вуза Роман Шабанов. Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск проректора харьковского вуза Романа Шабанова. Его подозревают в присвоении 12 миллионов гривен.

Об этом сообщил Олег Новиков со ссылкой на НАБУ в понедельник, 30 сентября.

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Проректор Харьковского вуза в розыске

Проректор Харьковского национального педагогического университета им. Г.С. Сковороды и директора харьковского электротехнического завода "Энергомира" Романа Шабанова подозревают в причастности к делу, которое касается бывшего исполняющего обязанности генерального директора "Харьковоблэнерго" Константина Логвиненко.

К тому же владельцем этого завода является белорусское предприятие ООО "Фанипольский завод измерительных приборов "Энергомера", которое связано с российской фирмой АО "Электротехнические заводы "Энергомера" и входит в российский концерн "Энергомера".

По версии следствия, речь идет о незаконном завладении 12,5 миллионами гривен и попытке присвоить еще 120 миллионов гривен.

Напомним, что работники НАБУ и САП разоблачили незаконную схему завладения электроэнергией ЧАО "НЕК "Укрэнерго" и вывод средств, полученных от ее продажи. Госрегулятору нанесен ущерб в размере 716 млн грн.

В январе 2024 года Высший антикоррупционный суд заочно заключил под стражу Михаила Кипермана.